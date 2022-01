Moderatorin Michelle Hunziker und Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi gelten lange Zeit als Traumpaar. Damit soll nun Schluss sein, wie italienische Medien spekulieren. Die beiden gehen angeblich bereits seit Wochen getrennte Wege.

Die Gerüchteküche um das vermeintliche Traumpaar Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi brodelt. Laut italienische Medien haben sich die Eheleute getrennt. Weder Hunziker noch ihr Management haben sich bislang dazu geäußert.

Angeblich gehen die Moderatorin und der italienische Mode-Erbe sogar schon seit längerem ihre eigene Wege. Räumlich getrennt haben soll sich das Paar bereits im November. Hunziker wohnt demnach in Mailand, er im Trussardi-Palazzo im rund 50 Kilometer entfernten Bergamo. An Weihnachten sei sie mit den Kindern zu Besuch gekommen sei, danach ohne ihn in den Skiurlaub nach St. Kassian in Südtirol weitergefahren, heißt es.

Das Paar ist seit siebeneinhalb Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. Bei dem italienischen Sender Canale 5, wo Hunziker aktuell moderiert, soll die Trennung bereits seit längerem ein offenes Geheimnis gewesen sein. Auch in ZDF-Kreisen wurde Anfang November über eine Trennung spekuliert, als Hunziker mit Thomas Gottschalk in Nürnberg eine Sondersendung der Unterhaltungsshow "Wetten, dass ..?" moderierte.

Hunziker gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Die letzten Bilder mit ihrem Mann teilte sie im August. Zu Weihnachten zeigte sie sich mit ihren Töchtern und ihrer Mutter, jedoch ohne Trussardi.