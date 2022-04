Als Sängerin, die jeden Abend für 100.000 Menschen spielt und Hunderte von Fans trifft, ist Miley Cyrus einem hohen Risiko ausgesetzt, sich mit Corona zu infizieren. Auf Twitter teilt sie ihren Fans jetzt mit: Auch sie hat Corona. Allzu schockiert, scheint sie darüber aber nicht zu sein.

Miley Cyrus ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das verriet die "Midnight Sky"-Sängerin auf Twitter: "Wenn man um die Welt reist, jeden Abend für 100.000 Leute spielt und jeden Tag Hunderte von Fans trifft, sind die Chancen, Covid zu bekommen, ziemlich hoch", schrieb sie dort. "Ich habe jetzt Covid, aber es hat sich definitiv gelohnt."

In einem weiteren Tweet gab Cyrus bekannt, dass sie ihren Auftritt bei Steven Tylers Grammy Awards Viewing Party abgesagt habe. Das tue ihr leid, weil es eine Wohltätigkeitsveranstaltung sei, die ihr und dem Aerosmith-Star sehr wichtig sei. Die Sängerin erklärte auch, dass es ihr gut gehe und versicherte den Fans, dass sie sich keine Sorgen machen müssten. Einnahmen aus Steven Tylers Veranstaltung kommen "Janie's Fund" zugute. Die Initiative hilft Opfern von Missbrauch und Vernachlässigung. Zu den Stars, die die Organisation unterstützen, gehören unter anderem auch Jim Carrey, Caitlyn Jenner, Paula Abdul und John Stamos.

Miley Cyrus hatte vor kurzem bereits einen weiteren Auftritt absagen müssen. Auf Instagram berichtete die Sängerin Ende März von ihrer Reise nach Asunción, die vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Grund: "Unser Flugzeug geriet unerwartet in einen heftigen Sturm und wurde von einem Blitz getroffen", schrieb sie in einem Post. Dazu teilte sie ein Video aus dem Flugzeuginneren, in dem ein Fenster von außen plötzlich hell erleuchtet wird. Ein weiteres Foto zeigt einen deutlichen Blechschaden.

Cyrus gab jedoch Entwarnung: "Meine Crew, Band, Freunde und Familie, die alle mit mir gereist sind, sind nach einer Notlandung in Sicherheit." Die Reise nach Paraguay sei jedoch gecancelt worden, schrieb sie weiter. Sie wollte in der Hauptstadt Paraguays beim Asuncionico-Festival aufgetreten. Aufgrund massiver Überschwemmungen hatten die Veranstalter ohnehin den ersten Konzerttag abgesagt.