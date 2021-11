Das Gedränge vor einer Bühne beim Astroworld-Festival in Houston löst eine Massenpanik aus. Mehrere Menschen sterben und werden verletzt. Elf Menschen müssen mit einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Gedränge während des Astroworld-Musikfestivals in der US-Stadt Houston sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. "Die Menge begann sich vor der Bühne zusammenzudrängen, was eine Panik auslöste und zu Verletzungen führte", sagte Houstons Feuerwehrchef Samuel Peña. Demnach sind dabei etliche Menschen ohnmächtig geworden, was die Panik am Freitagabend (Ortszeit) in der Menge erhöhte. Laut Peña kann zur Todesursache der Opfer noch nichts Konkretes gesagt werden, eine Obduktion müsse abgewartet werden.

Der Vorfall ereignete sich im Zentrum von Houston im Bundesstaat Texas beim Astroworld-Festival, das von dem Rapper Travis Scott ins Leben gerufen wurde. 17 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte Peña. Elf von ihnen erlitten demnach einen Herzstillstand. Dem Feuerwehrchef zufolge mussten mehr als 300 Personen in einer mobilen Krankenstation in der Nähe des Festivals behandelt werden.

Die Polizei von Houston teilte mit, sie werte derzeit Videoaufnahmen aus, um der Ursache des Unglücks auf den Grund zu gehen. "Innerhalb weniger Minuten gingen mehrere Menschen zu Boden und erlitten eine Art Herzstillstand", erklärten die Ermittler.

Der 29-Jährige Travis Scott stand am Freitagabend auf der Bühne, als es zu dem tödlichen Gedränge kam. Laut einem Bericht der Zeitung "Houston Chronicle" unterbrach er mehrmals seinen Auftritt aufgrund von Zwischenfällen im dicht gedrängten Publikum. Nach Angaben der Feuerwehr verfolgten 50.000 Besucher das Konzert, das dann später abgebrochen wurde. Das Musik-Festival mit Acts wie SZA, Bad Bunny und 21 Savages war für zwei Tage angesetzt. Auch alle für Samstag geplanten Auftritte wurden abgesagt.

Die Organisatoren des Festivals haben sich CNN zufolge bislang nicht zu der Massenpanik geäußert. Der gebürtig aus Houston stammende Travis Scott veranstaltete zum dritten Mal das Astroworld-Festival.