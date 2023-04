Den perfekten Auftritt beherrscht sie noch immer: Miranda Kerr bei einer Preisverleihung am 15. April in Los Angeles.

Kurz nach der Jahrtausendwende erobert Miranda Kerr die internationalen Laufstege im Sturm. Doch nicht nur als Model, etwa für "Victoria's Secret" und H&M, sorgt sie für Furore, sondern auch als damalige Ehefrau von Orlando Bloom. Nun wird sie 40 - und genießt das Patchwork-Leben.

Jahrelang schritt Miranda Kerr über die Laufstege großer Designerinnen und Designer, zierte Cover von bekannten Modemagazinen und fungierte als Gesicht für Fashion-, Schmuck- und Beauty-Labels. Aber auch als Frau von Schauspieler Orlando Bloom machte die gebürtige Australierin von sich reden. Heute ist sie Mutter von drei Kindern, das zweite Mal verheiratet und meistert fast mühelos den Alltag ihrer großen Patchworkfamilie. An diesem Donnerstag (20. April) feiert sie ihren 40. Geburtstag.

Seit 2017 ist Kerr mit Evan Spiegel verheiratet. (Foto: IMAGO/UPI Photo)

Trotz abgeschlossener Highschool und Plänen für ein Studium der Ernährungswissenschaften und Gesundheitspsychologie interessierte sich Kerr in ihrer Jugend vor allem für Mode. Nach einem gewonnenen Modellwettbewerb mit 13 Jahren posierte sie 2004 für eine Werbekampagne von Ober Jeans Paris. Die Fotos landeten in den Modemagazinen "Vogue" und "Elle". Ihr Laufsteg-Debüt ließ daraufhin nicht lange auf sich warten.

2006 schritt Kerr als Engel bei der "Victoria's Secret"-Fashion-Show über den Catwalk - ein Moment, von dem viele Models damals geträumt haben. Es folgte ein Vertrag bei der Modelagentur IMG und eine große Karriere in der Fashion- und Beauty-Szene.

"You're the Boss"

Nicht nur bei der "Victoria's Secret"-Modenschau 2006 ersetzte Kerr das Topmodel Gisele Bündchen auf dem Laufsteg. 2014 wurde die Australierin das neue Gesicht des Modeherstellers H&M - und beerbte Bündchen damit erneut.

Darüber hinaus warb Kerr lange für Marken wie Reebok oder Escada. Außerdem wurde sie 2013 als Gesicht der Schmuckmarke Swarovski auserkoren.

Was die wenigsten wissen: Miranda Kerr hat 2014 zusammen mit Bobby Fox einen Song veröffentlicht. Bei der Single "You're the Boss" handelt es sich um das Remake eines Hits von Elvis Presley. 2017 soll Kerr auch auf ihrer zweiten Hochzeit mit Evan Spiegel gesungen haben.

Arm in Arm mit Katy Perry

Ehe sie dem Snapchat-CEO das Jawort gab, war die Australierin mit dem Schauspieler Orlando Bloom zusammen. 2007 wurde aus ihnen ein Paar, im Juli 2010 heirateten die beiden, ehe im Januar 2011 ihr Sohn Flynn Christopher zur Welt kam. 2013 folgte dann die Trennung.

Miranda Kerr und Katy Perry kommen offenbar gut miteinander aus. (Foto: IMAGO/NurPhoto)

Ihre neue Liebe lernte Kerr 2016 kennen. Der Geschäftsmann Spiegel und das Model heirateten im Mai 2017. In den zwei darauffolgenden Jahren kamen zwei weitere Söhne zur Welt.

Und auch Bloom fand erneut sein Liebesglück. Seit Anfang 2016 - mit einer kurzen Beziehungspause - ist der Schauspieler mit Sängerin Katy Perry zusammen, 2019 verlobten sich die beiden. Ihre Tochter Daisy Dove kam im August 2020 zur Welt.

Im Juni 2022 sprach Kerr in einem Interview offen über ihr Verhältnis zu Katy Perry und das gemeinsame Leben als Patchwork-Familie. "Ich verehre Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, mit dem er glücklich ist", sagte das australische Model dem "LVR Magazine". Flynn habe nun "vier glückliche Eltern, die miteinander auskommen", fügte sie hinzu. Anfang dieses Jahres zeigten sich Kerr und Perry sogar Arm in Arm auf dem roten Teppich in Los Angeles.