Seine Auftritte bei "RTL Samstag Nacht" bleiben unvergessen, mit seinem Humor hat Mirco Nontschew die deutsche Comedy-Szene mitgeprägt. Sein plötzlicher Tod sorgt bei Weggefährten und Fans für Fassungslosigkeit. Auf Twitter richten sie berührende Worte an den Comedian.

Der unerwartete Tod von Comedian Mirco Nontschew im Alter von nur 52 Jahren hat viele seiner Kollegen erschüttert. In sozialen Netzwerken verleihen sie ihrer Trauer Ausdruck und nehmen Abschied von einem geschätzten Weggefährten. "Echte Genies sind rar. Mirco war ein solches, und obendrein ein besonders liebenswertes. Ich bin furchtbar traurig. Ruhe in Frieden, lieber Mirco", schrieb Wigald Boning auf Twitter. "Mirco war der Erste, der von Jacky und mir als Produzenten von RTL Samstag Nacht ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm", schrieb Hugo Egon Balder.

Nontschew erlangte mit der Kult-Sendung "RTL Samstag Nacht" in den 1990er-Jahren Berühmtheit. Er zählte neben unter anderem Boning, Esther Schweins und Olli Dittrich zu den Gründungsmitgliedern der Abendshow. Zuletzt war Nontschew im April in der ersten Staffel der Show "LOL - Last One Laughing" zu sehen. Er gehört ebenfalls zum Cast der bereits abgedrehten dritten Staffel, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll.

Nontschews Manager Bertram Riedel bestätigte der "Bild"-Zeitung "den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds". Nontschew hinterlässt zwei Töchter. Nach Polizeiangaben wurde ein 52-Jähriger am Freitag tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Die Todesursache ist laut "Bild" noch unklar.

"Er war einfach der Lustigste. Ruhe in Frieden", schrieb Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann auf Twitter. "Gute Reise, Micro. Make 'em laugh", postete Thomas Krappweis, der ebenfalls Mitglied von "RTL Samstag Nacht" war. "Gute Reise #MircoNontschew und danke, dass du da warst. Du hast diese Welt ein ganzes Stück besser gemacht", schrieb Podcaster und Autor Nilz Bokelberg.

Auch Fans reagierten fassungslos auf den Tod des 52-Jährigen. "Das schockt mich gerade zutiefst. Unglaublich. Danke, Mirco Nontschew, für die vielen Lacher", ist auf Twitter zu lesen. Ein anderer Fan schrieb: "Ich weiß nicht was ich sagen soll… viel zu früh, so unendlich traurig. Einziger Trost, im Himmel wird jetzt ein bisschen mehr gelacht!" In einem weiteren Post heißt es: "Er war für mich der König des Klamauks. Ich musste ihn nur sehen und fing schon an zu schmunzeln. Werde ihn sehr vermissen #mirconontschew aka Märchenman."