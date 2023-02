Die frühere Bundeskanzlerin ist plötzlich Rentnerin und was hilft ihr über die drohende Langeweile hinweg? Ein Mord an einem Adligen in der beschaulichen Uckermark. Katharina Thalbach übernimmt die Rolle der Märchen-Merkel und amüsiert sich dabei köstlich.

Columbo, Derrick, Schimanski - und nun Merkel: RTL lässt für eine neue Krimi-Komödie niemanden Geringeres als eine deutsche Ex-Kanzlerin ein Verbrechen aufklären. Der Film "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", über den es in den vergangenen Monaten schon erste Informationen gegeben hatte, hat nun auch ein Sendedatum bekommen. Geplant sei eine Ausstrahlung am 21. März dieses Jahres (20.15 Uhr), teilte der Privatsender in Köln mit. Prämisse für die fiktive Geschichte ist, dass Merkel in ihrer Rente in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen ist, wo sie mit ihrem Mann und dem Mops "Helmut" lebt. Allerdings plagt sie etwas Langeweile. Als ein gewisser Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet in einem Schlossverlies gefunden wird, beginnt sie, auf eigene Faust zu ermitteln.

Vorlage für das Projekt ist die "Miss Merkel"-Buchreihe des Autors David Safier. Die Hauptrolle in der Fernsehfassung wird Katharina Thalbach ("Die Blechtrommel") übernehmen. Schon einmal spielte die 69-Jährige die frühere Bundeskanzlerin ("Der Minister").

"David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht - eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt", wurde Thalbach von RTL zitiert. "Das enthebt mich einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel. Safier spinnt und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant."

In weiteren Hauptrollen spielen Thorsten Merten ("Spreewaldkrimi", "ZERV") als Angelas Ehemann Joachim Sauer, Tim Kalkhof ("The Cakemaker", "Herr und Frau Bulle") als Personenschützer Mike und natürlich der Merkelsche Mops "Helmut". Außerdem in weiteren Rollen: Thomas Heize, Maike Jüttendonk, Bianca Nawrath, Judith Neumann, Judith Engel, Taneshia Abt und Sascha Nathan. Regie führte Christoph Schnee. Das Drehbuch stammt von Stefan Cantz.