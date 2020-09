Sie sind so etwas wie die Take That oder Backstreet Boys der 70er-Jahre. Mit Hits wie "Bye Bye Baby", "Give A Little Love" oder "You Made Me Believe In Magic" erobern die Bay City Rollers die Teenager-Herzen seinerzeit im Sturm. Nun ist ihr Ex-Mitglied Ian Mitchell gestorben.

Take That oder East 17? Backstreet Boys oder 'N Sync? BTS oder Exo? So lauten in späteren Jahren die Gretchenfragen, die das Lager von - vor allem weiblichen - Boygroup-Fans zu spalten wissen.

Doch schon in den 70er-Jahren stand für viele eine ganz ähnliche Entscheidung an. Damals war die Frage aller Fragen jedoch: Bay City Rollers oder The Sweet? Jahrelang tobte zwischen den Anhängern der beiden Gruppen eine regelrechte Fan-Fehde.

Was den "Rollers" und ihren Hauptkonkurrenten dabei durchaus gemein war: Beide Bands konnten Teenager gleich scharenweise zum Ausrasten bringen. Angesichts der Massenhysterien, die bei Auftritten der aus Schottland stammenden Bay City Rollers zu beobachten waren, sprach die Presse seinerzeit von "Rollermania". Das aus heutiger Sicht doch eher bizarre Mantra der Bandmitglieder, sie würden grundsätzlich keine Unterhosen tragen, wusste die Fan-Euphorie weiter anzuheizen.

In den 60ern gegründet

Doch das nur am Rande. In erster Linie waren die Bay City Rollers natürlich eine musikalische Formation, der ab Mitte der 70er-Jahre mit Songs wie "Shang-a-Lang", "Bye Bye Baby", "Give A Little Love" oder "You Made Me Believe In Magic" eine Reihe internationaler Hits gelang. Gegründet wurde sie bereits in den 60ern von den Brüdern Alan und Derek Longmuir.

Nachdem Eric Faulkner, Leslie McKeown und Stuart "Woody" Wood als weitere Mitglieder zur Band hinzu gestoßen waren, erlebten die Bay City Rollers ihren Aufschwung. Später durchlief die Gruppe eine ganze Reihe von Besetzungswechseln. So stieß 1976 etwa auch Ian Mitchell im Alter von 17 Jahren zu der Formation. Eben jener Ian Mitchell ist nun im Alter von 62 Jahren gestorben.

Das wurde auf der Facebook-Seite der Bay City Rollers bekannt gegeben. "Wir sind zutiefst traurig über Ian Mitchells Tod. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Wendy, der Familie und Freunden. Ruhe in Frieden, Ian", heißt es in dem Statement.

Auch Alan Longmuir gestorben

Übrigens verließ auch Mitchell die Bay City Rollers nach neun Monaten schon wieder. Er kehrte in seine Heimat Nordirland zurück, wo er der Band Rosetta Stone beitrat. Bei den "Rollers" wurde er von Pat McGlynn ersetzt.

Gemeinsam mit den Bay City Rollers veröffentlichte Mitchell das Album "Dedication" und eine erfolgreiche Coverversion von Dusty Springfields "I Only Want To Be With You". Er ist nicht das erste Ex-Mitglied der Band, das nicht mehr unter uns weilt. So ist auch Gründungsmitglied Alan Longmuir bereits 2018 verstorben. Just ihn hatte Mitchell ersetzt, als er seinerzeit zu den Bay City Rollers gestoßen war.