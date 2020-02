"Sex and the City"-Star Noth

"Sex and the City"-Star Noth "Mr. Big" mit 65 nochmal Vater geworden

Schauspieler Chris Noth ist nun zweifacher Vater - und das im stolzen Alter von 65 Jahren. Der Name des Sohnemanns hat einen literarischen Hintergrund. Gratulation gibt es von seinen ehemaligen Kolleginnen.

"Sex and the City"-Star Chris Noth ist mit 65 Jahren wieder Vater geworden. "Vom Himmel herab kommt unser zweiter Sohn - Keats!", teilte der Schauspieler auf Instagram mit. Dazu postete er ein Foto des Neugeborenen mit dem Zitat "A thing of beauty is a joy forever".

Damit verweise Noth auf den Dichter John Keats (1795-1821), berichtete das Filmblatt "Hollywood Reporter". Dessen Gedicht "Endymion" beginnt mit der Zeile "Eine Sache der Schönheit ist eine Freude für immer".

Es ist das zweite Kind für Noth und dessen Frau, die Schauspielerin Tara Wilson. Ihr Sohn Orion Christopher ist zwölf Jahre alt. Das Paar hatte 2012 geheiratet.

Noth wurde durch seine "Sex and The City"-Rolle als Mr. Big, Freund der Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker), auf dem Bildschirm und auf der Leinwand bekannt. Seine früheren Co-Stars Parker und Kristin Davis gratulierten auf Instagram zum zweiten Kind.