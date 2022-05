Ihm selbst ist der große musikalische Durchbruch nie vergönnt. Dennoch gilt Ronnie Hawkins als der Vater der Rockmusik in Kanada. Unter anderem verhilft er Bob Dylans einstiger Begleitband The Band zum Erfolg. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben.

Ronnie Hawkins ist tot. Der in Arkansas geborene Musiker starb im Alter von 87 Jahren. Er sei in Folge einer Krankheit verstorben, berichten kanadische Medien. "Er ging friedlich und sah so schön aus wie immer", wird seine Frau Wanda von der Nachrichtenagentur "Canadian Press" zitiert.

In den sozialen Netzwerken trauern Kollegen und Freunde um Hawkins. Robbie Robertson von der Formation The Band erklärte, Hawkins habe ihm und seinen Mitstreitern bei der einstigen Begleitband von Bob Dylan beigebracht, "wie es läuft". Auf Twitter ergänzte Robertson: "Er war nicht nur ein großartiger Künstler, großartiger Performer und Bandleader, sondern hatte auch einen unvergleichlichen Humor."

Hawkins sei einzigartig gewesen, unterstreicht Robertson. "Und er wird für immer in unseren Herzen weiterleben. Mein tiefstes Beileid an seine Familie." Die kanadische Autorin Margaret Atwood twitterte zur Nachricht von Hawkins' Tod, es sei "sehr traurig, dies zu hören".

"The Hawk"

Ronnie Hawkins wurde 1935 in Huntsville im US-Bundesstaat Arkansas geboren und bereits in den 50er-Jahren bekannt. Unter dem Spitznamen "The Hawk" hatte er kleinere Hits und leitete einen Club in Fayetteville, in dem Stars wie Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Conway Twitty auftraten. Hawkins selbst spielte Ende der 50er-Jahre zum ersten Mal in Kanada und erkannte offenbar, dass er dort bessere Karrierechancen hatte.

Er wurde Bandleader von Ronnie Hawkins and the Hawks, deren Mitglieder sich 1963 unter dem Namen The Band selbstständig machten. Zunächst als Dylans Begleitband im Einsatz, veröffentlichte die Gruppe alsbald auch erfolgreich eigene Alben.

Hawkins gehörte The Band nicht als Musiker an. Er blieb der Gruppe aber weiterhin verbunden. In dem Film "The Band" von Martin Scorsese aus dem Jahr 1978 über das The-Band-Abschiedskonzert "The Last Waltz" in San Francisco ist er ebenfalls zu sehen.

Freund von John Lennon

Hawkins gilt als Förderer zahlreicher junger kanadischer Musiker. Wenngleich ihm selbst nie der große musikalische Durchbruch gelang, sehen viele in ihm dennoch den Vater der kanadischen Rockmusik. Er soll auch mit John Lennon und Yoko Ono befreundet gewesen sein.

Hawkins lebte in Peterborough im kanadischen Ontario. Vor einigen Jahren überlebte er schon einmal eine Krebserkrankung. Neben seiner Frau Wanda hinterlässt er zwei Söhne und eine Tochter.