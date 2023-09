Nicht zuletzt unter seinen Kolleginnen und Kollegen erwirbt sich David McCallum einen hervorragenden Ruf. Dementsprechend groß ist die Trauer über die Nachricht seines Todes. Bekannt war der Schauspieler vor allem für seine Rolle als Gerichtsmediziner Donald "Ducky" Mallard in "Navy CIS".

David McCallum ist tot. Der schottische Schauspieler sei am Montag im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, meldete der Sender CBS. Er habe sich dabei im New Yorker Presbyterian Hospital im Kreise seiner Familie befunden.

McCallum (r.) 2003 im Kreis seiner damaligen Serien-Kolleginnen und -Kollegen. (Foto: imago images/Mary Evans)

McCallum war vor allem in der Rolle des Gerichtsmediziners Donald "Ducky" Mallard in der CBS-Krimiserie "Navy CIS" bekannt geworden. "Wir sind froh, dass CBS so viele Jahre lang sein Zuhause war", heißt es nun in einem gemeinsamen Instagram-Post des Senders und der Serie. "David war ein begnadeter Schauspieler und Autor und wurde von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt. Er führte ein unglaubliches Leben, und sein Vermächtnis wird für immer durch seine Familie und die unzähligen Stunden in Film und Fernsehen weiterleben. Wir werden seine Herzlichkeit, seinen Sinn für Humor sowie die brillanten Geschichten vermissen, die er oft aus seinem erfüllten Leben teilte."

Auch seine Kolleginnen und Kollegen, die im Laufe der Zeit mit ihm für die Serie vor der Kamera standen, nutzten die sozialen Netzwerke, um sich von McCallum zu verabschieden. Tony-DiNozzo-Darsteller Michael Weatherly erklärte bei X (früher Twitter): "Für David McCallum hat jeder Moment gezählt, im Leben und am Set. Lasst uns einen lustigen, fantastischen, authentischen Mann feiern. (…) Keiner hat es besser gemacht. Wir hatten Glück, dass er uns Ducky gebracht hat. Lasst uns seiner wunderbaren Familie alle Liebe der Welt schicken. Ruhe in Frieden, David."

Nick-Torres-Darsteller Wilmer Valderrama schrieb bei Instagram zu einem gemeinsamen Serien-Foto: "David, es war mir eine große Ehre, mit dir gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Deine Professionalität und deine Fähigkeit, jeden von uns mühelos auf eine Reise durch deine Kunst mitzunehmen, werden für immer spürbar sein. Ich werde dich vermissen, mein Freund."

Pauley Perrette, die einst die Forensik-Spezialistin Abby Sciuto spielte, blickte ebenfalls bei Instagram mit gemeinsamen Fotos zurück und schrieb dazu: "Oh David. Was für ein Leben. Was für eine Legende. Was für eine Reise. Und dein Vermächtnis wird immer die Liebe sein, die du für deine Familie hast."

Brian Dietzen alias Duckys medizinischer Assistent Jimmy Palmer, beschrieb den verstorbenen Schauspieler in einem Instagram-Post als einen "Mentor, einen großartigen Drehpartner, einen wunderbaren Vater und Ehemann, und er war mein guter Freund". Ab dem ersten Drehtag hätten sie sich gut verstanden. Im Laufe der nächsten 20 Jahre hätte sich dann "eine tiefe Freundschaft und Liebe zu unserer gemeinsamen Arbeit" entwickelt. "Er wurde 90 Jahre alt, spielte in mehreren erfolgreichen Fernsehsendungen, Filmen und Broadway-Shows mit und schrieb einige Romane, während er eine liebevolle Familie großzog. Ich danke dir, David. Ich liebe dich, mein Freund. Ich werde dich vermissen", fuhr Dietzen fort.

Der 1933 in Glasgow geborene Musiker, Autor und Schauspieler David McCallum machte sich in den 60er-Jahren einen Namen durch seine Rolle in der Thrillerserie "Solo für O.N.C.E.L." (im Original: "The Man from U.N.C.L.E."). Ab 2003 sah man ihn als Gerichtsmediziner Dr. Donald "Ducky" Mallard bei "Navy CIS". Filmrollen übernahm er unter anderem in "Die letzte Nacht der Titanic", "Die Verdammten der Meere" oder "Die größte Geschichte aller Zeiten".