Kommt es auf die Größe an? Nicht immer. Schließlich brachte es Nicolas Sarkozy auch mit einer Körpergröße von lediglich 1,66 Metern ins höchste Amt Frankreichs. Trotzdem schummelt der Ex-Präsident ganz gern bei seiner Statur - und erntet dafür mal wieder jede Menge Spott.

Der ehemalige französische Staatschef Nicolas Sarkozy zählt mit seiner Größe von 166 Zentimetern wirklich nicht zu den körperlich herausragenden Menschen. Seine Ehefrau Carla Bruni hingegen bringt es auf stattliche 175 Zentimeter.

Jetzt ist dieser Größenunterschied einmal mehr zum Gegenstand spöttischer Internet-Posts geworden. Hintergrund ist das aktuelle Cover der Illustrierten "Paris Match". Das zeigt das Ehepaar - und es vermittelt den Eindruck, Sarkozy sei größer als seine Frau.

Leiter? Fälschung? Treppe?

Weil ein plötzlicher Wachstumsschub im Alter von 64 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist, fanden Twitter-Nutzer schnell andere, teilweise wenig schmeichelhafte Erklärungen für die Pose, in denen das Ehepaar abgelichtet wurde. Da wurde etwa gemutmaßt, Sarkozy stünde auf einer Trittleiter, während andere gleich an eine Fälschung glaubten. So sah sich das Magazin gezwungen, ein Statement zu dem Bild zu veröffentlichen.

Der britische "Guardian" zitiert aus diesem Statement, das eine doch recht simple Erklärung für das Cover gibt: "In dem Cover-Bild steht Nicolas Sarkozy eine Treppenstufe höher als seine Frau."

Magazin als Wiederholungstäter

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass "Paris Match" die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Größe des konservativen Politikers lenkt. Bereits im Jahr 2015 zeigte ein Cover des Magazins das Ehepaar, das den Eindruck vermittelte, die beiden seien annähernd gleich groß.

Sarkozy war von 2007 bis 2012 französischer Präsident. Er ist seit 2008 in dritter Ehe mit Bruni, einem ehemaligen Model und heutigen Sängerin, verheiratet. Das Paar hat zusammen eine 2011 geborene Tochter. Sarkozy hat zudem drei Söhne aus seinen beiden vorangegangenen Ehen. Auch Bruni hat noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung.