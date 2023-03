(Foto: picture alliance / Thomas Ramstorfer / First Look / picturedesk.com)

Gestern gibt Helene Fischer bekannt, ihre anstehende Tour nicht wie geplant starten zu können. Schuld ist eine Rippenfraktur, die sie sich bei den Proben zugezogen hat. Nun gibt es bereits neue Termine für die betroffenen Konzerte. Außerdem erklärt der Veranstalter, was mit den Tickets passiert.

Helene Fischer hat sich bei den Proben für ihre "Rausch Live"-Tour eine Rippenfraktur zugezogen. Deshalb musste der Auftakt, der für den 21. März in Bremen geplant war, verschoben werden. Auch die Konzerte in Köln sind von der verletzungsbedingten Verschiebung betroffen. Der Veranstalter Live Nation hat allerdings bereits Nachholtermine angekündigt.

Wie der Veranstalter auf seiner Webseite bekannt gegeben hat, finden die neuen Termine in Bremen vom 10. bis 12. Mai statt, die Kölner Shows zwischen dem 25. August und dem 2. September. Wer für die ursprünglich angesetzten Konzerte Karten hat, der kann diese einfach behalten. Denn laut Live Nation behalten die Tickets für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Wer an den neuen Daten keine Zeit hat, kann höchstwahrscheinlich damit rechnen, den Preis erstattet zu bekommen. Weitere Details möchte der Veranstalter in Kürze bekannt geben.

Wie viele Unannehmlichkeiten eine Verschiebung mit sich bringt, ist auch Fischer bewusst. "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht", schrieb sie in einem Instagram-Post. "Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Tour startet jetzt in Hamburg

Die Tour-Premiere ist jetzt für den 11. April in Hamburg angesetzt. Danach geht es bislang wie geplant weiter mit Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt.

"Auf dringendes ärztliches Anraten muss Helene Fischer zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten kann", heißt es vonseiten des Veranstalters. "Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung", wird Fischer auf der Webseite zitiert.