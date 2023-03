Apache 207 legt seit einigen Jahren einen kometenhaften Aufstieg hin. Auf erste Clipdrehs mit seinen Freunden folgen Riesenproduktionen. Er bekommt eine eigene Doku, dann bricht er einen Uralt-Rekord. Nun soll ganz bald ein neues Album folgen - das sich laut Titel Apaches Wurzeln widmet.

Mit seiner Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg namens "Komet" mischt Apache 207 derzeit die deutschen Single-Charts gehörig auf. Einen ganzen Schwung neuer potenzieller Hits wird der 25-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, wohl schon bald nachlegen. Denn wie nun bekannt wurde, soll sein drittes Studioalbum mit dem Titel "Gartenstadt" bereits in weniger als drei Monaten, genauer gesagt am 9. Juni dieses Jahres, erscheinen.

Apache selbst hat sich zwar bislang noch gar nicht zu dem anstehenden Release geäußert. Allerdings ist bereits ein erstes Plakat, auf dem das Album mit dem Releasedatum beworben wird, in Mannheim aufgetaucht, wie unter anderem das Branchenportal "hiphop.de" berichtet. Der Albumname hat autobiografischen Bezug, der Musiker mit türkischen Wurzeln wuchs im Ludwigshafener Bezirk Gartenstadt auf. Zur Anzahl der Songs auf der Trackliste und deren Titel ist noch nichts durchgesickert.

Eigene Doku, dann überholt er Wham

Erstmals seit seinem ersten Album im Jahr 2020 mussten die Apache-Fans 2022 wieder ohne Longplayer auskommen. Auf seine Nummer-eins-Debütplatte "Treppenhaus" folgte 2021 der Nachfolger "2sad2disco".

Untätig blieb er im vergangenen Jahr aber nicht. Während der Arbeit am dritten Album erschien im September 2022 seine Amazon-Prime-Dokumentation "Apache bleibt gleich". Darin gewährte der Musiker, der sich für gewöhnlich sehr verschlossen gibt, genauere Einblicke in sein Schaffen. Auch spielt die Ludwigshafener Gartenstadt eine Rolle.

Unlängst sicherte sich Apache dann noch einen Uralt-Chart-Rekord: An Weihnachten 1984 sicherte sich "Last Christmas" erstmals einen Platz in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Seither konnte sich das Lied 161 Mal platzieren. Apaches "Roller" hat den Weihnachtssong vor Kurzem aber abgelöst und brachte es seit dem Sommer 2019 - mit Unterbrechungen - auf noch mehr Wochen in den Top 100. Damit ist das Lied der am häufigsten platzierte Song in der bisherigen Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts.