Duett mit Rapper Apache 207 Udo Lindenberg erstmals an Singlecharts-Spitze

Zwei Generationen, ein Hit: Apache 207 und Udo Lindenberg kommen gut an.

Auf eine mehr als 50 Jahre lange Musikkarriere kann Udo Lindenberg zurückblicken. Platz eins der deutschen Singlecharts blieb ihm jedoch immer verwehrt - bis jetzt. Dank des Songs Komet mit Rapper Apache 207 hat der Panikrocker Grund zum Feiern.

Ein ungewöhnliches Duett, das mehr als gut ankommt: Urgestein Udo Lindenberg und Rapper Apache 207 haben Mitte Januar gemeinsam den Song "Komet" veröffentlicht. Zwei Wochen später steht die Kollaboration auf Platz eins der deutschen Single-Charts - für Lindenberg ist es die erste Spitzenplatzierung in seiner mehr als 50 Jahre langen Karriere.

"Wow, Leude, das erste Mal in meinem Leben mit einem Song Nummero Uno bei den Singles!", so der 76-Jährige in einer Pressemitteilung. Selbst mit seinen bekanntesten Songs, etwa "Sonderzug nach Pankow" oder "Cello" gelang ihm dies bislang nicht. Dafür konnte sich Lindenberg mit den Alben "Stark wie Zwei", "Stärker als die Zeit" und zwei "MTV Unplugged"-Alben jeweils den ersten Platz der Albumcharts sichern.

Apache 207 gelang seit 2018 hingegen mit insgesamt neun Songs der Sprung an die Spitze der Singlecharts, unter anderem mit "Roller". Auch sein erstes Studioalbum "Treppenhaus" stieg direkt auf Platz eins der Albumcharts.