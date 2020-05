Pop-Ikone Nena feiert kurz nach dem Lockdown ihren 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass macht sie sich und ihren Fans ein besonderes Geschenk: Ihr neuer Song "Licht" ist eine Pop-Hymne, mit der sie in Corona-Zeiten Hoffnung und Zuversicht spenden will. Die Premiere des Videos gibt es jetzt bei ntv.de.

Am 24. März 1960 wurde Gabriele Susanne Kerner im nordrhein-westfälischen Hagen geboren. Von dort aus, wo abgesehen von der Band Extrabreit musikalisch nicht allzu viel passiert, eroberte sie Anfang der 1980er-Jahre unter dem Künstlernamen Nena erst Deutschland und später sogar die Welt. Sie wurde mit Hits wie "99 Luftballons", "Leuchtturm" und "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" zu einer Ikone der "Neuen Deutschen Welle" (NDW). Ersterer schaffte es sogar auf Platz zwei der US-Charts. Und auch 40 Jahre später ist Nena noch immer am Start. Ob als langjährige Jurorin bei "The Voice of Germany" oder eben als Musikerin.

Es ist kurz nach dem Corona-Lockdown, als Nena ihren 60. Geburtstag feiert. Das nimmt sie zum Anlass, ihren Fans ein Geschenk zu machen. Mit dem Song "Licht" sendet sie einen Hoffnungsschimmer in dieser herausfordernden Zeit.

Eine "Herzensbotschaft"

"Lasst uns zusammenhalten, füreinander da sein und gemeinsam Licht und Liebe in die Welt schicken, das wünsche ich mir", schrieb sie dazu an ihrem Geburtstag auf ihrem Instagram-Account und ließ spontan diese energiegeladene Pop-Hymne folgen. Dazu wurde auch ein Video gedreht, das es nun das erste Mal exklusiv bei ntv.de zu sehen gibt.

"Liebe und Licht sind für mich die stärksten Kräfte. Und wir haben sie alle in uns", so Nena weiter. "Wenn wir uns darauf besinnen und jeder von uns bereit ist, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, finden wir auch in unser Vertrauen, alles schaffen zu können und nutzen genau jetzt die Möglichkeit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ganz neu zu gestalten, zum Wohle aller Beteiligten." Der Song ist also eine "Herzensbotschaft" von Nena und ihr Soundtrack zu einem Neubeginn.