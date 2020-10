Nicht nur Heidi Klum ist in Halloween-Laune

Ob als Geist oder Playboy-Bunny Nicht nur Heidi Klum ist in Halloween-Laune

So sah Heidi Klum im vergangenen Jahr aus - und diesmal?

Die Corona-Krise verhagelt in diesem Jahr auch Halloween. Doch Heidi Klum und viele andere Stars lassen es sich dennoch nicht nehmen, ihren Fans das Gruseln zu lehren. Auch wenn einige das Motto nicht ganz verstanden zu haben scheinen.

Obwohl in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders ist, hält Model Heidi Klum an einer Sache fest: dem großen Geheimnis um ihr Halloween-Kostüm. Eine Party, wie sie die Blondine seit Anfang der 2000er-Jahre veranstaltet, wird es nicht geben. Den Spaß am Verkleiden lässt sie sich dennoch nicht nehmen. Bei Instagram gewährte sie nun einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Kostüm.

"Die Verwandlung beginnt", kommentierte Klum einen von zwei Clips, der sie auf einer am Boden liegenden Matratze zeigt. Das Model trägt lediglich Unterwäsche sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Dann beginnen mehrere Maskenbildner ihre Arbeit.

Im Zeitraffer ist zu sehen, wie Klum in Weiß- und Grautönen angemalt wird und sich dem Muster der Matratze immer mehr anpasst. Feine Linien auf ihrem Körper lassen vermuten, dass es sich bei dem Endergebnis um einen Steinmenschen aus Marmor oder ähnlichem handeln könnte. Klums Tipp: "Erst seht ihr mich, jetzt nicht mehr." Ergänzt werden ihre Worte von drei Gespenst-Emojis.

Wann und wo Klum ihr fertiges Kostüm präsentieren wird, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob ihr Ehemann, Musiker Tom Kaulitz, wieder Teil davon sein wird. Im vergangenen Jahr traten die beiden als Cyborg (Klum) und blutverschmierter Astronaut (Kaulitz) auf, 2018 feierten sie als Oger-Paar Shrek und Prinzessin Fiona.

Doch nicht nur Klum ist in Halloween-Laune. Auch viele andere Stars und Sternchen haben sich bereits standesgemäß in Schale geworfen. US-Schauspielerin Bella Thorne zum Beispiel geht als Vampirette - und hat ihre Schwestern gleich noch mit im Gepäck.

Auch Thornes Schauspiel-Kollegin Vanessa Hudgens liebäugelt mit der dunklen Seite der Macht. Sie setzt dabei jedoch eher auf schwarzes Gefieder als auf Reißzähne.

Ballermann-Sängerin Julia Mia Brückner mutiert dagegen gleich zur Teufelin persönlich.

Doch nicht alle Stars scheinen das Motto von Halloween so richtig zu verstehen. Oder finden Sie dieses Outfit von Paris Hilton etwa wirklich zum Gruseln?

Den Vogel schießt allerdings Ex-"Baywatch"-Badenixe Carmen Electra ab. Sie will uns doch tatsächlich als "Halloween-Playboy-Hase am Strand" das Fürchten lehren.

Und? Erschrocken? Falls nicht, ist das sicher auch ganz gut so. Ohnehin wird auch Halloween in diesem Jahr der Corona-Pandemie weitgehend zum Opfer fallen. Und eigentlich braucht es derzeit ja auch keine zusätzlichen Schreckgespenster.