Unterhaltung

Indiens "Hochzeit des Jahres": Nick Jonas heiratet Bollywood-Star

In wenigen Tagen werden US-Sänger Nick Jonas und seine Verlobte, die indische Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra, heiraten. Vor prächtige Kulisse werden sich die beiden in einer aufwendigen Zeremonie das Ja-Wort geben.

Die Vorbereitungen für Indiens "Hochzeit des Jahres" gehen in die heiße Phase: Bollywood-Star Priyanka Chopra und ihr Zukünftiger, der US-Sänger Nick Jonas, sind auf dem Flughafen von Jodhpur gelandet. Das Paar winkte und lächelte den wartenden Fotografen zu.

Die 36-jährige Chopra und der 26-jährige Jonas wollen sich am Samstag im prächtigen Umaid Bhawan Palace Hotel das Jawort geben. Indische Medien feiern das Ereignis als die "Hochzeit des Jahres". Das Paar hatte im August seine Verlobung bekannt gegeben.

In Indiens beliebter "Blauen Stadt" Jodphur in der nordindischen Provinz Rajasthan wollen Chopra und Jonas ihre Eheschließung mit einer Reihe aufwendiger, indischer Zeremonien besiegeln. Zu den Gästen zählen der Bruder des Bräutigams, Joe Jonas, und dessen Verlobte Sophie Turner, die aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannt ist. Spekulationen und Details über die Hochzeit von Chopra und Jonas dominieren derzeit die indischen Medien.

Priyanka Chopra, die im Jahr 2000 zur "Miss World" gekürt worden war, gehört zu den größten Stars des indischen Kinos. Sie spielte zudem in der US-Fernsehserie "Quantico" mit und veröffentlichte Songs mit US-Musikern wie Pitbull und den Chainsmokers. Jonas machte schon als Kinderstar mit seinen zwei Brüdern als The Jonas Brothers Karriere. In der Vergangenheit war er mit Pop-Stars wie Miley Cyrus und Selena Gomez liiert.

Quelle: n-tv.de