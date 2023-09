Winken in die pfeifende Menge: König Willem-Alexander und Königin Máxima sowie Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Alexia.

Der Zuspruch für das niederländische Königshaus ist bei Weitem nicht mehr so groß wie noch vor zehn Jahren: Die Hälfte der Niederländerinnen und Niederländer wünscht sich eine andere Staatsform. Das bekommen König Willem-Alexander und Königin Máxima am Prinsjesdag deutlich zu spüren.

Überschattet von Buhrufen und Pfeifkonzerten hat sich die niederländische Königsfamilie am traditionellen Prinsjesdag in Den Haag der Öffentlichkeit präsentiert. Während zahlreiche Fans König Willem-Alexander und Königin Máxima sowie Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Alexia zujubelten, bekundeten Gegner der Monarchie lautstark ihren Unmut, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Am Prinsjesdag - jeweils der dritte Dienstag im September - wird traditionell das parlamentarische Jahr mit der Thronrede eröffnet. Während die Mitglieder der königlichen Familie in prächtigen Kutschen vom Palast zum Schauspielhaus fuhren, wo Willem-Alexander vor geladenen Gästen den mit der Regierung abgestimmten Text verlas, säumten Tausende die Straßen - viele zum Zeichen ihrer Verbundenheit mit dem Königshaus in Orange gekleidet.

Für Prinzessin Alexia, die kürzlich volljährig wurde, war es die erste offizielle Teilnahme an der Prinsjesdag-Zeremonie. Sie trug ein roséfarbenes Kleid einer australischen Modemarke, bei der auch Lady Gaga sich schon eingekleidet habe, berichtete der Sender NOS. Alexias ein Jahr ältere Schwester, Kronprinzessin Amalia, war bereits zum zweiten Mal dabei. Sie trug zu einem langen blauen Kleid einen Hut und Ohrringe ihrer Mutter. Auch Königin Máxima machte mit ihrem Outfit von sich reden: Sie erschien erstmals zum Prinsjesdag nicht in einem Kleid, sondern entschied sich für einen Mantel und eine Hose des dänisch-niederländischen Designers Claes Iversen.

Derweil zeigte eine vom öffentlich-rechtlichen Sender NOS in Auftrag gegebene Umfrage, dass die Popularität des Königshauses in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Demnach wollen nur noch 50 Prozent der Befragten, dass die Niederlande eine Monarchie bleiben. Bei der Amtseinführung von Willem-Alexander vor mehr als zehn Jahren waren es noch fast 80 Prozent.