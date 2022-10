Als Frontfrau von Nightwish ist Floor Jansen Teil einer der erfolgreichsten Metal-Bands in diesen Tagen. Das deutsche TV-Publikum kann sie zudem im Frühjahr in der Vox-Show "Sing meinen Song" erleben. Nun offenbart die 41-Jährige, an Brustkrebs erkrankt zu sein.

Die niederländische Sängerin Floor Jansen hat sich mit einer beunruhigenden Nachricht an ihre Followerinnen und Follower auf Twitter gewandt: Sie ist an Brustkrebs erkrankt.

Ihre Diagnose machte die Frontfrau der Symphonic-Metal-Band Nightwish mit einem längeren Schreiben bekannt, das sie bereits am Mittwoch als Tweet veröffentlichte. "Das Leben verläuft in Wellen, mit Aufs und Abs", beginnt Jansen ihre Ausführungen. Sie habe bereits viele schöne Dinge in ihrem Leben erlebt, nicht zuletzt die zahlreichen Konzerte, die sie im Laufe ihrer Karriere spielen durfte.

"Aber jetzt hat mich eine neue Welle getroffen. Keine Gute. Ich habe Brustkrebs", fährt die 41-Jährige schließlich fort. Die Diagnose sei ihr vor etwas mehr als zwei Wochen gestellt worden. Nun stehe ihre Operation unmittelbar bevor.

"Werde meine Brust behalten"

"Meine Prognose ist sehr gut!", beruhigt Jansen ihre Fans zugleich. Anscheinend handele es sich um einen nicht-aggressiven Tumor, der auch noch nicht gestreut habe. "Ich werde meine Brust behalten", betont sie. Sie sei optimistisch, nach der Operation krebsfrei zu sein, auch wenn ihr in drei Monaten noch eine Strahlentherapie bevorstehe.

"Das Wort Krebs schockt einen. Alles, was dir vor der Diagnose in deinem Leben wichtig erschien, wird binnen Minuten radikal auf den Kopf gestellt. Jetzt will ich einfach nur wieder gesund sein. Ich will meine Tochter zur Frau heranwachsen sehen. Ich will leben!", gibt die Sängerin einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben.

Das Erschreckendste an der Diagnose sei, dass sie sich kerngesund gefühlt habe. "Ich habe den Krebs nicht gespürt. Ich wusste nicht, dass er da ist, bis ich als Frau jenseits der 40 zu einer routinemäßigen Vorsorge-Mammographie gegangen bin", erklärt Jansen.

Im November auf Tour?

"Wäre ich nicht dort hingegangen, wäre der Tumor unentdeckt geblieben. Im Verlauf des nächsten Jahres hätte er viel größer werden können. Das ist, weshalb ich diese Geschichte mit euch teile", sagt Jansen. Eine Mammograpie könne Leben reden. In vielen Ländern werde die Untersuchung gratis angeboten. Doch auch wenn man im Gegensatz zu ihr nicht das Privileg habe, in einem reichen westlichen Land zu leben, laute ihr dringender Tipp an alle: "Geht!"

Jansens Nachricht endet hoffnungsfroh: Wenn alles nach Plan laufe, könne sie ihre geplante Europa-Tournee mit Nightwish ab dem 20. November antreten. "Ich verspreche, gut auf mich aufzupassen", erklärt sie.

Seit 2013 bei Nightwish

Die 1981 in den Niederlanden geborene Jansen verfügt über ein abgeschlossenes Gesangsstudium. Sie sang in diversen Metal-Bands, ehe sie 2013 zu Nightwish stieß, wo sie die vorherige Frontfrau Anette Olzon ersetzte. Mit der aus Finnland stammenden Formation feierte sie seither große Erfolge - so landete etwa das bis dato letzte Album der Band mit dem ungewöhnlichen Titel "Human. :II: Nature" 2020 auch in Deutschland auf Platz eins der Charts.

Die deutschen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer kennen Jansen zugleich noch aus einem anderen Grund. Im Frühjahr war sie Teil von "Sing meinen Song". In der neunten Staffel der Vox-Show traf sie unter anderem auf Johannes Oerding, Elif und Clueso.

Privat ist Jansen mit Hannes Van Dahl, Schlagzeuger der Gruppe Sabaton, liiert. Mit ihm zusammen hat sie eine Tochter, die 2017 zur Welt kam.