Die Zeiten, in denen Jack Osbourne das pummelige Sorgenkind des "Fürsten der Finsternis" war, sind lange vorbei. Längst ist Ozzy Osbournes Sohn zu einem gestandenen Mann herangereift. Nun kann er sich bereits zum vierten Mal über Nachwuchs freuen.

Jack Osbourne ist zum vierten Mal Vater geworden. Das gab der Sohn von Rock-Legende Ozzy Osbourne und Moderatorin Sharon Osbourne auf Twitter bekannt. Dort teilte der 36-Jährige ein Foto seiner kleinen Tochter, die einen süßen Teddy-Strampler trägt und neugierig in die Kamera blickt.

"Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass die kleine Maple Artemis Osbourne da ist", schreibt Jack Osbourne zu dem Foto und gibt damit auch den ungewöhnlichen Namen des Mädchens preis, das bereits am 9. Juli zur Welt kam. Der Kleinen gehe es ebenso gut wie seiner Verlobten Aree Gearhart, erklärt der stolze Vater - "sie sind gesund und glücklich".

Das Paar hatte Mitte März die Schwangerschaft bekannt gegeben. Für Jack Osbourne und Aree Gearhart ist es das erste gemeinsame Kind.

Auch Kelly Osbourne erwartet Nachwuchs

Allerdings hat Jack Osbourne schon drei Kinder aus seiner vorangegangenen Ehe mit Lisa Stelly, mit der er von 2012 bis 2019 verheiratet war. Auch bei ihnen handelt es sich samt und sonders um Mädchen: Pearl (10), Andy (7) und Minnie (4).

Die kleine Maple wird auf absehbare Zeit nicht das letzte Enkelkind sein, über das sich der "Fürst der Finsternis" freuen kann. Auch Ozzy Osbournes Tochter Kelly erwartet Nachwuchs, wie sie im Mai bekannt gegeben hat. Für die 37-Jährige wird es das erste Kind sein. Vater ist Sid Wilson, Keyboarder der Heavy-Metal-Band Slipknot.

Jack und Kelly Osbourne wurden Anfang der 2000er-Jahre an der Seite ihrer Eltern in der Reality-TV-Serie "The Osbournes" bekannt. Seither traten sie in weiteren TV-Formaten auf, Kelly Osbourne versuchte sich zwischenzeitlich auch als Sängerin. Die beiden haben noch die Schwester Aimee, die ebenfalls schauspielert und singt. Hinzu kommen zwei Halbgeschwister aus einer früheren Ehe von Ozzy Osbourne, die das Rampenlicht allerdings meiden.