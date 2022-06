Anfang Juni erleidet Paco Steinbeck zwei Herzinfarkte. Zweimal muss der aus der RTL-Show "Die Superhändler" bekannte Reality-TV-Star wiederbelebt werden. Seitdem liegt er auf der Intensivstation - doch nun scheint er auf dem Weg der Besserung zu sein.

Der aus der Sendung "Die Superhändler" bekannte Paco Steinbeck hat Anfang Juni zwei Herzinfarkte erlitten "und musste daraufhin zweimal wiederbelebt werden". Dies teilte RTL unter Berufung auf das Management des Kunst- und Antiquitätenhändlers mit. Der Reality-TV-Star liege immer noch auf der Intensivstation und bewege sich nun "mit ganz kleinen Schritten Richtung Besserung".

Steinbeck befinde sich mittlerweile in einem "stabilen Zustand", erklärte dessen Manager Engin Cömert laut RTL zudem. Er solle bald "in die Reha gehen, weil er dort wieder fit gemacht werden" müsse. "Durch die Reanimationen sind seine Rippen gebrochen und er atmet etwas schwer. Nun muss das zusätzlich noch verheilen, und alles in allem ist er sehr angeschlagen."

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung erlitt Steinbeck am 6. Juni zu Hause in Gießen den ersten Herzinfarkt. Die Freundin des TV-Stars war bei ihm und wählte den Notruf. Steinbeck hatte aufgehört zu atmen und konnte wohl nur noch von den Rettungssanitätern reanimiert werden. Dabei waren ihm auch die Rippen gebrochen worden. Als Steinbeck dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde er laut "Bild"-Zeitung für mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt. Als er nach einigen Tagen wieder selbständig atmen konnte, erlitt er einen weiteren Herzinfarkt.

Bekannt aus "Die Superhändler"

Der 47-Jährige ist seit Januar 2019 und damit seit Staffel zwei in der TV-Show "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" zu sehen. Einem noch breiteren Publikum wurde er dann im August 2021 bekannt: Steinbeck nahm an der neunten Staffel der Reality-Show "Promi Big Brother" teil. Dort belegte er den neunten Platz.