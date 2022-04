Sie war zu sehen, aber was war nur mit dem Ton los? Zumindest in den ersten Minuten nicht viel. Oder besser gesagt: nichts. Bei ihrer launigen Premiere als Moderatorin von "Verstehen Sie Spaß?" fällt bei Barbara Schöneberger der Ton aus. Ovationen gibt es am Ende dennoch.

Der hellblaue Glitzer-Jumpsuit saß, die Choreographie auch - nur der Ton nicht: Ausgerechnet bei ihrer Premiere als Moderatorin von "Verstehen Sie Spaß?" ist der Ton bei Barbara Schöneberger ausgefallen. Minutenlang war sie Kult-Blondine in der ARD nicht zu hören, die bei ihrem Debüt mit Tänzern eine Choreographie hinlegte und dabei sang. Auch bei ihrer Anmoderation im Anschluss blieb die 48-Jährige stumm auf den TV-Bildschirmen.

"Wir hatten übrigens am Anfang kurz Tonprobleme", klärte Schöneberger ihre Zuschauer später auf - und fragte Schauspieler und Showgast Hans Sigl ("Der Bergdoktor"): "Ich hab' monatelang diesen Song einstudiert. Man hat's nicht gehört?" Wenige Minuten nach der Panne funktionierte der Ton aber wieder. Darüber machte die Gastgeberin dann auch Scherze. Zum Beispiel bei einer Abstimmung im Internet unter den Zuschauern für die Sendung: "Das hat technisch funktioniert. Ist ja nicht selbstverständlich am Samstagabend."

Als ersten Gast empfing die 48-Jährige Paola Felix, die mit ihrem Mann Kurt die Samstagabendshow von 1983 bis 1990 moderiert und Schöneberger für ihre Premiere bei einem Tour-Auftritt reingelegt hatte. "Es ist ein nach Hause kommen", sagte Felix in der Sendung. Neben der 71-Jährigen moderierten etliche TV-Größen wie Harald Schmidt, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey, Frank Elstner oder zuletzt Guido Cantz den ARD-Klassiker, bei dem Menschen Streiche gespielt werden und eine versteckte Kamera ihre Reaktionen filmt.

Außer Schauspieler Sigl waren auch die Zwillinge Lisa und Lena, das Entertainerpaar Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl zu Gast. Bei einer Überraschungsaktion am Ende der Sendung wurde Schöneberger in einem weißem Schutzanzug von ihren Gästen mit Farbbeuteln beworfen. Trotz der Tonprobleme erhielt Schöneberger Standing Ovations vom Publikum und sagte: "Ich freu' mich auf die nächsten Jahre."