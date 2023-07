Vor allem als er noch ein Kind ist, liegen Patrick Bach Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer zu Füßen. Sein Herz erobert später aber nur eine: Ehefrau Carola, mit der er 22 Jahre lang verheiratet ist. Nun allerdings ist die Beziehung gescheitert - und er auch schon wieder neu verliebt.

Schauspieler Patrick Bach hat sich nach 22 Ehejahren von seiner Frau Carola getrennt. Das bestätigte der 55-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung. Zugleich verkündete er, dass er sich neu verliebt habe.

Nicht zuletzt so wurde Patrick Bach bekannt: Als "Silas" in der gleichnamigen ZDF-Serie 1981. (Foto: picture-alliance/ dpa)

Patrick und Carola Bach hatten 2001 geheiratet. Sie haben zusammen zwei Kinder, Sohn Lucca (21) und Tochter Sienna (17). Noch vor einem Jahr zeigte sich das Paar gut gelaunt bei der Premiere der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg.

Nun allerdings sagte der Schauspieler: "Ich habe mich getrennt und neu verliebt. Ich werde mich natürlich weiter intensiv um meine Kinder kümmern und immer für sie da sein." Er fügte hinzu: "Ich danke meiner Frau für die schönen Jahre, sie hat mir immer den Rücken freigehalten."

Ehefrau soll "tieftraurig" sein

Carola Bach sei über die Trennung "tieftraurig", schreibt die "Bild"-Zeitung. Ihr Noch-Mann soll einmal erklärt haben: "Ich könnte mir niemanden anderen an meiner Seite vorstellen." Die Identität der Frau, die jetzt den Platz an seiner Seite eingenommen hat, wolle er unterdessen noch nicht preisgeben.

2012 tanzte er bei "Let's Dance". (Foto: imago images/Eventpress)

Patrick Bach war als Kinderstar bekannt geworden. Bereits mit drei Jahren trat er im Fernsehen auf, 1977 war er im Alter von neun Jahren in der beliebten Show "Am laufenden Band" von Rudi Carrell zu sehen.

In den 1980er-Jahren spielte er in erfolgreichen Weihnachtsserien wie "Silas", "Jack Holborn" und "Anna" mit, die damals viele Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. 2004 trat er bei den Karl-May-Festspielen als Sohn des Bärenjägers auf. Überdies ist er nach wie vor immer wieder in TV-Formaten wie etwa "Soko" oder "Notruf Hafenkante" zu sehen.

Bach ist auch als Synchronsprecher tätig und spricht zum Beispiel in "Der Herr der Ringe" den Samweis Gamdschie. 2012 wagte er sich in der RTL-Show "Let's Dance" aufs Tanzparkett. Im Zusammenspiel mit Melissa Ortiz-Gomez belegte er allerdings "nur" den zehnten Platz von insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern.