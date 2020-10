Bringen jeweils einen Sohn in die Ehe mit ein: Patrick Lindner (l.) und Peter Schäfer.

Seit einer Dekade sind Schlagersänger Patrick Lindner und Peter Schäfer bereits liiert. Nun haben sie ihr zehntes Jubiläum mit dem Jawort gekrönt. "Ich will, dass du glücklich bist", schreibt der Musiker seinem frisch Angetrauten.

"1000 Mal Ja", schreibt Schlagersänger Patrick Lindner bei Instagram. Dazu veröffentlichte der Münchner ein Foto, das sowohl seine rechte Hand als auch die seines langjährigen Partners Peter Schäfer zeigt. Eheringe zieren die Ringfinger des Paares, das sich nach "Bild"-Informationen am vergangenen Samstag in München das Jawort gab.

"Ich will, dass du glücklich bist", kommentierte Lindner den Schnappschuss weiter. Glücklich machen sich die beiden Herren bereits seit zehn Jahren. Am Samstag, dem angeblichen Hochzeitstag, feierte die beiden ihr zehnjähriges Jubiläum. Lindner zelebrierte den Jahrestag mit einem gemeinsamen Foto auf der Social-Media-Plattform. "Danke für 10 Jahre", schrieb er dazu und fügte ein rotes Herz-Emoji an.

Den Heiratsantrag hatte Lindner seinem Lebensgefährten im Jahr 2018 an einem Strand in der Dominikanischen Republik gemacht. "Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen", zitierte die "Bild"-Zeitung den 60-Jährigen damals.

Patrick Lindner hat einen Sohn mit seinem ehemaligen Lebenspartner Michael Link adoptiert. Die beiden trennten sich 2005. Peter Schäfer hat die Rolle des zweiten Papas übernommen, er hat ebenfalls einen Sohn.