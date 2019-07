Für Peer Kusmagk und Janni Hönscheid ist das Familienglück mit der Geburt ihrer Tochter Yoko perfekt. Und das sollen alle sehen. So strahlen der Ex-Dschungelkönig und die Surferin von einem Foto nun erstmals ihre Fans mitsamt dem jüngsten Nachwuchs an.

"Endlich zu viert", schreibt Janni Hönscheid zu ihrem jüngsten Schnappschuss bei Instagram. Es ist das erste Mal, dass sie und Ehemann Peer Kusmagk ihre neugeborene Tochter Yoko der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Foto, das offenbar für das Magazin "Bunte" entstanden ist, zeigt die vierköpfige Familie in ihrem Zuhause in Potsdam. Während die Profisurferin überglücklich in die Kamera lächelt, strahlt der Vater und Moderator seine Tochter an. Sohnemann Emil-Ocean lugt unterdessen verschmitzt hinter seiner Mutter hervor.

Auch Kusmagk teilte ein ähnliches Familienbild auf seiner Instagram-Seite. "Wenn aus Liebe Leben wird, dann hat Glück einen Namen: YoKo", schrieb er dazu.

"Kind der Sonne und des Meeres"

Das zweite Kind des Paares kam am 27. Juni zur Welt. Warum es sich für den Namen Yoko entschieden hat? Er bedeute so viel wie "Kind der Sonne und des Meeres", erklärte der 44-Jährige in einem Interview mit "Bunte".

Kusmagk und Hönscheid lernten sich im Jahr 2016 kennen. Damals nahmen beide an der Reality-TV-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teil und verliebten sich. Ehe Sohn Emil-Ocean im August 2017 das Licht der Welt erblickte, wurde geheiratet.

Kusmagk war früher unter anderem als Schauspieler bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und als Moderator beim Frühstücksfernsehen zu sehen. Viel Aufmerksamkeit erhielt er mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2011, das er als "König" verließ. Hönscheid machte sich als Surferin einen Namen. 2013 wurde sie deutsche Meisterin im Wellenreiten. Mittlerweile inszenieren sich die beiden vor allem als Paar in den sozialen Medien.