Anfang des Sommers wird bekannt, das Pete Davidson mit "Bridgerton"-Schauspielerin Phoebe Dynevor eine neue Freundin hat. Nun aber scheint der Ex von Ariana Grande, Kate Beckinsale und Kaia Gerber auch schon wieder Single zu sein. Und daran ist die Corona-Pandemie nicht ganz unschuldig.

Erst Anfang Juli zeigten sich Phoebe Dynevor und Pete Davidson erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Nur wenige Wochen später ist nun offenbar schon wieder alles vorbei. Freunde des Paares sollen der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verraten haben, dass sich das Paar getrennt hat. "Die Romanze war ein richtiger Wirbelwind", erzählt ein Insider demnach. Beide hätten sich zwar von Beginn an auf eine Beziehung eingelassen, aber über die vergangenen Wochen sei es "immer offensichtlicher geworden", dass es schwierig für die beiden sein würde.

Aus und vorbei? Dynevor und Davidson waren im Juli noch sehr verliebt. (Foto: imago images/i Images)

Vor allem die Karrieren des 27-jährigen US-amerikanischen Komikers und der ein Jahr jüngeren britischen Schauspielerin, die durch den Netflix-Hit "Bridgerton" zum Star wurde, stünden ihrer Liebe demnach im Weg. Während Dynevor in Großbritannien für die Serie vor der Kamera stehe, sei Davidson zurück in den USA, um an der Comedyshow "Saturday Night Live" mitzuarbeiten. Außerdem drehe der Komiker, der auch schon in einigen Filmrollen zu sehen war, derzeit zusammen mit Kaley Cuoco die romantische Komödie "Meet Cute".

Erste Gerüchte, dass Davidson und Dynevor zusammen sein könnten, kamen Anfang des Jahres auf. Das letzte Mal hätten sie im Juli gemeinsam Zeit miteinander verbracht. Damals hatten sie sich in Wimbledon auch erstmals öffentlich als Paar gezeigt.

Corona erschwerte die Lage

Die Pandemie mache wegen der Reisebeschränkungen die Sache nicht einfacher, erklärt der Insider weiter. Freunde der beiden hielten sie für ein "großartiges Paar", aber die Entfernung mache das Ganze einfach unmöglich. "Sie hatten Spaß und werden sich weiter nahe stehen, aber falls sich nicht drastisch etwas ändert, wird ihre Beziehung sich nicht erholen", so die anonyme Quelle.

Phoebe Dynevor reiht sich damit in eine ganze Reihe berühmter Ex-Freundinnen ein. Mit Sängerin Ariana Grande war Davidson zwei Jahre zusammen und bis 2018 sogar verlobt. Danach sah man immer öfter mit der 20 Jahre älteren Kate Beckinsale, diese Liebe zerbrach im April 2019. Im Sommer ging Davidson dann eine Liason ein mit Andie MacDowells Tochter, der Schauspielerin Margaret Qualley. Ab Oktober desselben Jahres zeigte er sich schließlich an der Seite von Cindy Crawfords Tochter, dem 19-jährigen Model Kaia Gerber, doch die zwei trennten sich Anfang 2020. Anschließend war der Comedian wohl auch schon mal eine ganze Weile solo unterwegs.