Pete Davidson ist bekannt dafür, schönen Promi-Damen den Kopf zu verdrehen. Nun hat der Komiker die nächste Frau mit seinem Witz um den Finger gewickelt. Verliebt hat sich der 27-Jährige in "Bridgerton"-Darstellerin Phoebe Dynevor aber wohl schon vor dem ersten Treffen.

Schon immer hatte Pete Davidson eine Schwäche für prominente Frauen, ging er doch bereits Affären und Beziehungen mit Kate Beckinsale, Margaret Qualley und Model Kaia Gerber ein. Mit Ariana Grande war der US-Komiker und Schauspieler sogar eine Weile verlobt. Nun hat er sich die nächste begehrte Dame geschnappt, doch verknallt war er in Phoebe Dynevor wohl schon vor der ersten Begegnung.

Seine Aufmerksamkeit erregte die 26-Jährige nämlich mit ihrer Teilnahme an der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton", in der sie eine der Hauptrollen spielt. Gerade die Sex-Szenen in der sechsten Folge hatten es ihm angetan, soll Peterson einem Freund erzählt haben. "Teuflisch heiß", habe er sie genannt und sei von diesem Moment an davon überzeugt gewesen, dass er sie unbedingt kennenlernen müsse. "Sie ist total sein Typ - eine frische, junge, unschuldig aussehende Schönheit", zitieren britische Medien diesen Freund weiter.

Verliebt in London

Bereits vor einigen Wochen gab es erste Gerüchte über eine aufkeimende Liebe zwischen der Schauspielerin und dem 27-jährigen "Saturday Night Live"-Star. Auf Fotos, die "Daily Mail" kürzlich veröffentlichte, waren die beiden beim Spaziergang in London zu sehen, wo Dynevor lebt.

Phoebe Dynevor ist die Tochter einer britischen "Coronation Street"-Schauspielerin und eines Drehbuchautors. Mit ihrer Rolle der Daphne Bridgerton in dem Netflix-Hit über den Londoner Hochadel Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie praktisch über Nacht weltberühmt.

Pete Davidson ist längst ebenfalls als Schauspieler gefragt. Unter anderem war er im Film "The King of Staten Island" zu sehen, zu dem er auch das autobiografische Drehbuch schrieb. Außerdem spielte er in "The Dirt" über die Metalband Mötley Crüe deren Schlagzeuger Tommy Lee. Bald gibt er sein DC-Debüt in "The Suicide Squad", und als Nächstes wird er den Frontmann der Ramones spielen. Das Biopic "I Slept with Joey Ramone" nach dem gleichnamigen Roman von Joey Ramones Bruder Mickey Leigh wird für Netflix umgesetzt.