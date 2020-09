James-Bond-Star Pierce Brosnan hat genug von seinem Haus in Malibu und bietet es zum Verkauf an. Das großzügige Anwesen verfügt über drei Gebäude und allerhand Extras. Dafür verlangt der Schauspieler aber auch eine stattliche Summe.

Ein stolzer Preis mit mehr als einer Doppelnull: Pierce Brosnan sucht für sein fürstliches Anwesen in Malibu offenbar einen neuen Besitzer. Wer die von seinem Film "James Bond: Der Morgen stirbt nie" inspirierte Villa kaufen will, muss laut dem "Wall Street Journal" allerdings einen stattlichen Betrag berappen: Exakt für 100 Millionen Dollar (etwa 85,8 Millionen Euro) ist das Haus demnach gelistet.

Somit wäre es laut des Berichts auf Platz acht der teuersten Anwesen im gesamten Bundesbezirk Los Angeles, dem bevölkerungsreichsten County der USA. Brosnans Frau Keely Shaye höchstpersönlich habe die Villa nach ihren Vorstellungen errichten und sich dabei vom fernöstlichen Setting des zweiten "Bond"-Films ihres Mannes inspirieren lassen.

Pool und Privatkino

Wer das nötige Kleingeld hat, bekommt also eine waschechte "Bond"-Villa mit direkter Küstenanbindung, einem Hektar Land und einer Wohnfläche von etwa 1160 Quadratmetern. Insgesamt verfügt das Anwesen über drei Gebäude, fünf Schlaf- und vierzehn Badezimmer. Zu den weiteren Extras gehören ein Salzwasserpool, ein Fitnessraum sowie ein kleines Privatkino.

Laut dem "Wall Street Journal" kaufte Brosnan das Grundstück im Jahr 2000 für rund 5,1 Millionen Dollar. Zu den Nachbarn zählen Hollywood-Schauspieler Dustin Hoffman und Danny DeVito.

Der Zeitung erzählte Brosnan, er verbringe mit seiner Frau mittlerweile mehr Zeit auf Hawaii, seitdem die Kinder aus dem Haus seien. "Es ist an der Zeit, weiterzuziehen", sagte der 67-Jährige. Ganz verabschieden will sich Brosnan aus Kalifornien aber nicht. Derzeit schaue er sich nach einem Haus in Santa Barbara um.