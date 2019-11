Trennungen sind selten einfach, auch nicht für Prominente. In einem emotionalen offenen Brief an seinen Sohn erinnert sich Pietro Lombardi nun an die Zeit nach dem Ehe-Aus mit Sarah. Er habe "alles Wichtige verloren" und sogar lange ohne eigenes Zuhause leben müssen.

Eine Trennung, die auf einen Schlag alles veränderte: Sänger und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi spricht in einem Instagram-Post über die schwere Zeit, die er nach seinem Ehe-Aus mit Sarah Lombardi durchleben musste. Den an seinen Sohn Alessio gewidmeten Post betitelt er mit "Die wahre Geschichte".

"Mein kleiner Schatz, ich erinnere mich an das Ende vom Jahr 2016. Ich hatte alles Wichtige verloren, ich hatte keine Wohnung, ich wusste nicht wohin mit dem Leben", beginnt Pietro Lombardi den emotionalen Text, zu dem er ein Foto von sich mit Alessio im Babyalter veröffentlichte.

Einsame Nächte im Auto

Er habe sich wochenlang ein Hotelzimmer gebucht oder sei im Büro bei Freunden untergekommen - "nur damit du nicht frierst und wir halbwegs ein Dach über dem Kopf haben", wendet er sich an seinen Sohn. Er alleine habe auch Nächte im Auto verbracht.

Für den Sänger sei es immer Priorität gewesen, Alessio zu sehen, egal was er dafür in Kauf nehmen musste. Heute seien sie ein unfassbares Team. "Wir haben zusammen vieles geschafft und erlebt, und solange ich lebe, mein Sohn, werde ich dir versprechen, dass ich das, was ich dir nach der schweren Geburt ins Ohr geflüstert habe, immer einhalten werde."

"Werde alles für dich tun"

Auch jetzt sei er nicht der perfekteste Papa. "Doch für dich werde ich alles tun, um der beste Papa zu sein!" Am Ende bedankt sich Pietro Lombardi bei seiner Ex-Frau, denn sie habe ihm trotz der Umstände nie einen Strich durch die Rechnung gemacht und immer dafür gesorgt, dass er "seinen Kleinen jederzeit sehen konnte."

Im März 2013 gab sich das Paar, das sich bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" 2011 kennenlernte, das Jawort, im Juni 2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Im Oktober 2016 folgte dann die Trennung. Inzwischen sind sie geschieden.