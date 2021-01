Da ist einer aber mal stolz wie Bolle. Fußballer Lukas Podolski veröffentlicht einen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter Maya zu sehen ist. Während sie sich eher schüchtern zeigt, strahlt "Poldi" bis über beide Ohren.

Er ist Fußballer, Unternehmer, Ehemann und Vater: Lukas Podolski hat mit seinem jüngsten Schnappschuss seinen rund 4,5 Millionen Instagram-Abonnenten eine ganz besondere Freude gemacht. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist er mit seiner vierjährigen Tochter Maya zu sehen.

Während sie sich scheinbar etwas schüchtern hinter einem Eisbecher versteckt, strahlt Podolski sichtlich stolz in die Kamera. Den einen Arm hat er dabei um seine Tochter gelegt, während er mit der anderen Hand ein Victory-Zeichen formt.

Der Kommentar des 35-Jährigen zu dem Foto: "Da gibt es dieses kleine Mädchen, das mein Herz gestohlen hat, und es nennt mich Papa."

Eis aus Papas Eisdiele?

Den Fans gefällt die Aufnahme auf jeden Fall bestens. Sie versahen sie in der Kommentarspalte mit jeder Menge Herz-Emojis oder anderen Glückwünschen zum zuckersüßen Vater-Tochter-Gespann.

Das Eis, das die kleine Maya auf dem Foto verdrückt, stammt vermutlich aus Podolskis eigener Produktion. Schließlich ist der frühere Nationalspieler, der 2020 in die türkische Süper Lig zurückgekehrt ist und aktuell bei Antalyaspor unter Vertrag steht, längst auch Unternehmer. So betreibt er im Belgischen Viertel in Köln eine Eisdiele. Auch an einem Döner-Imbiss und an einem Brauhaus ist er beteiligt.

Dass Podolski seine "Prinzessin", wie er Tochter Maya gern nennt, so öffentlich zeigt, ist ungewöhnlich. Ehefrau Monika und er veröffentlichen meist nur Fotos ihrer Kinder, auf denen sie von hinten zu sehen sind. Gemeinsam hat das Paar, das sich 2011 das Jawort gab, neben Tochter Maya noch Sohn Louis. Er kam 2008 zur Welt.