Die Pogues trauern um ihren Bassisten. Darryl Hunt stand seit 1986 mit der Folk-Punkband auf der Bühne. Jetzt ist er mit 72 Jahren gestorben.

Der Bassist der anglo-irischen Folk-Punkband The Pogues, Darryl Hunt, ist tot. Das teilte die Band am Dienstag bei Twitter sowie auf ihrer Webseite mit. Der Musiker sei am Montagnachmittag im Alter von 72 Jahren in London gestorben, hieß es da. Zur Todesursache ist nichts bekannt. "Wir sind unbeschreiblich traurig", schrieb die Band auf Twitter. Dazu zitierten die Pogues eine Zeile aus Hunts Song "Love You 'Till The End".

Der Pogues-Sänger Shane MacGowan schrieb bei Twitter, Darryl Hunt "war ein wirklich netter Kerl und ein großartiger Freund und ein großartiger Bassist. Wir alle vermissen ihn." Die Band wurde in den frühen 1980er Jahren in London gegründet. Hunt, der aus dem südenglischen Hampshire stammte und sich in früheren Jahren in einer Jazzband versucht hatte, stieß 1986 dazu, zunächst als Roadie und wenig später als Bassist. Er blieb bis zur Auflösung der Band 1996. Als die Pogues ab 2001 wieder Konzerte gaben, stand auch Hunt wieder mit auf der Bühne. Daneben verfolgte er diverse andere musikalische Projekte, seit 1990 legte er als House-DJ auf, unter anderem regelmäßig im Münchner Club "Ultraschall".

Zu den wohl bekanntesten Songs der Pogues gehört "Fairytale of New York" (1987), das inzwischen zu einem modernen Weihnachtsklassiker geworden ist. Das von Hunt geschriebene "Love You 'Till The End" erschien auf dem letzten Album der Band, dem 1996 veröffentlichten "Pogue Mahone".