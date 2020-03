Die Meldungen über mit Corona infizierte Prominente reißen nicht ab. Nun ist auch Prinz Charles unter ihnen. Das gibt der Amtssitz des britischen Thronfolgers jetzt bekannt.

Tom Hanks, Friedrich Merz, Oliver Pocher - inzwischen haben sich viele Prominente aus allen Bereichen mit dem Coronavirus infiziert. Zu ihnen gehört nun auch Prinz Charles. Das Clarence House, Amtssitz des Prinzen, gibt in einer Mitteilung bekannt, dass der Test des 71-Jährigen positiv ausgefallen sei. An Covid-19 ist er aber offenbar noch nicht erkrankt.

"Prinz Charles wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er hat leichte Symptome gezeigt, ist aber ansonsten bei guter Gesundheit und hat in den letzten Tagen wie gewohnt von zu Hause aus gearbeitet", heißt es in dem Statement. Seine ein Jahr ältere Ehefrau, Herzogin Camilla, wurde ebenfalls getestet, allerdings mit negativem Befund. Nun befinden sich die zwei in Quarantäne in ihrem Zuhause in Schottland.

Zahl der Infektionen steigt weiter an

Wie der Rest Großbritanniens und eigentlich der ganzen Welt ist natürlich auch das britische Königshaus wegen der Corona-Krise in Sorge. Immerhin sind einige seiner Mitglieder im kritischen Alter. So soll die Queen bereits den Buckingham-Palast verlassen haben, wie "The Sun" Mitte März mitteilte. "Die Queen hat in der letzten Zeit viele Menschen getroffen. Aber es sind nur noch wenige Wochen bis zu ihrem 94. Geburtstag und ihre Berater glauben, es ist das Beste, sie aus der Schusslinie zu nehmen", zitierte das Blatt einen Insider. Zuvor hatte die Königin wegen der rasanten Ausbreitung bereits mehrere Termine verschoben.

Bislang starben 422 Menschen in Großbritannien an Covid-19, die Zahl der bestätigten Infektionen liegt inzwischen bei 8077. Seit Montagabend gilt dort eine dreiwöchige Ausgangssperre, trotzdem sind die U-Bahnen in London noch immer völlig überfüllt.