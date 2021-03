Er traut sich in Kalifornien mal wieder vor die Tür: Prinz Harry.

Das Skandal-Interview, das Prinz Harry und Herzogin Meghan Talkmasterin Oprah Winfrey gegeben haben, schlägt noch immer hohe Wellen. Seither war von dem Paar in der Öffentlichkeit nicht viel zu sehen. Nun jedoch gerät Harry ins Visier von Paparazzi - beim Radfahren.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem gemeinsamen Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey für einen Eklat gesorgt haben. Nun wurde der Herzog von Sussex zum ersten Mal seit dem explosiven TV-Auftritt wieder gesichtet: Auf einem E-Bike fuhr er in Begleitung eines Security-Teams durch die Straßen seiner neuen kalifornischen Heimat Montecito.

Das zeigen Fotos, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen. Bei seinem Ausflug war der Royal ganz in Schwarz gekleidet, mit Sweatshirt, Jogginghose, Weste und Turnschuhen sowie einer Baseball-Cap, Sonnenbrille und Maske.

Prinz Harrys Highlight

In dem Interview am 7. März hatte Harry berichtet, wie sehr er die neu gewonnene Freiheit genieße. Als Höhepunkt nannte er unter anderem Radtouren mit seinem einjährigen Sohn Archie: "Das Highlight für mich ist es, ihn in seinem kleinen Babysitz hinten auf ein Fahrrad zu schnallen und ihn mit auf Radtouren zu nehmen - etwas, das ich nie machen konnte, als ich jung war."

Während Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem schlagzeilenträchtigen Interview zunächst eher die Undercover-Variante wählten, bestreiten Prinz William und Herzogin Kate in Großbritannien einen Termin nach dem anderen. Die beiden Brüder Harry und William sollen vergangenes Wochenende erstmals nach dem Interview in Kontakt miteinander gewesen sein, wie eine Freundin Oprah Winfreys berichtete. Die Unterredung soll jedoch nicht "produktiv" gewesen sein. Die beiden seien aber "froh, zumindest ein Gespräch gestartet zu haben".