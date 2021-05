Die britische Königsfamilie wirbt regelmäßig für Corona-Impfungen. Da ist es nicht verwunderlich, dass Prinz William nun mit einem Foto bekannt gibt, sich gegen das Virus geimpft zu haben. Die Follower haben jedoch nur Augen für den Bizeps des 38-Jährigen.

Prinz William ist ziemlich genau ein Jahr nach seiner überstandenen Corona-Infektion gegen das Virus geimpft worden. "Am Dienstag habe ich meine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten", lässt der Royal seine Follower auf Instagram wissen. Darüber hinaus bedankt er sich der 38-Jährige: "An alle, die an der Verteilung des Impfstoffs arbeiten - danke für alles, was Sie getan haben und weiterhin tun."

Den Followern gefällt der Post, was allerdings vor allem auch an dem hinzugefügten Foto liegt. Zu sehen ist darauf der Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles im Moment der Injektion in den nackten Oberarm. In den Kommentaren überschlagen sich die Emojis mit Herzchenaugen, die Flammen und das Lob für seine Muskeln. "Dieser Bizeps", schreibt ein Follower. Ein anderer: "Er ist wirklich fit." Und: "Herzlichen Glückwunsch! Außerdem ... wow, jemand trainiert!", ist ebenfalls zu lesen. Wieder ein anderer Follower schreibt: "Kein Wunder, dass die Herzogin von Cambridge immer so glücklich aussieht!"

"So wichtig, dass diese Impfungen vorgenommen werden"

Die britische Königsfamilie rührt schon seit Monaten die Werbetrommel für Corona-Impfungen. Im Februar etwa warnte William die Briten im Zuge dessen davor, Falschmeldungen in den sozialen Medien auf den Leim zu gehen. "Die sozialen Medien quellen über von Gerüchten und Falschinformationen", sagte der Prinz in einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video. Darin unterhält er sich mit einer Diabetikerin, die die Impfungen kritisch betrachtet.

Es sei "so wichtig, dass diese Impfungen vorgenommen werden", sagte Prinz William weiter. Er versuchte, der Frau Mut zu machen: "Catherine und ich sind bestimmt keine Medizin-Experten, aber falls es Ihnen ein Trost ist - wir können die Impfungen von ganzem Herzen unterstützen." Ob sich die Herzogin bereits geimpft hat, ist nicht bekannt.