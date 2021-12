An diesen Auftritt kann sich Prinz William noch gut erinnern: Auf einer Gala 2013 überredet US-Sängerin Taylor Swift den Royal zu einer gemeinsamen Gesangseinlage. Die Erinnerung daran weckt bei dem 39-Jährigen noch heute ein "unangenehmes Gefühl". Trotzdem bereut er das spontane Duett nicht.

Prinz William blickt in einer Weihnachtsepisode der Apple Fitness+-Serie "Zeit fürs Gehen" auf einen besonderen Auftritt zurück. Bei einer Wohltätigkeitsgala der Obdachlosenhilfe Centrepoint stand er 2013 gemeinsam mit Taylor Swift auf der Bühne. Wenn er heute an das spontane Duett zurückdenke, habe er immer noch ein unangenehmes Gefühl, erklärt der britische Royal laut dem US-Magazin "People".

"Als ich mich hinsetzte, um Jon Bon Jovi bei seinem Auftritt zuzusehen, dachte ich: 'Das war's. Meine Arbeit ist erledigt, ich kann durchatmen.' Ich konnte nicht ahnen, was als Nächstes passieren würde", erinnert sich Prinz William an den Abend zurück. "Taylor Swift saß zu meiner Linken. Als Bon Jovi eine Pause einlegte, legte sie ihre Hand auf meinen Arm, sah mir in die Augen und sagte: 'Komm schon, William. Lass uns singen gehen.'"

Er wisse bis heute nicht, was ihn in dem Moment geritten habe. Er sei zwar gewohnt, für Reden auf der Bühne zu stehen, jedoch nicht für eine Gesangseinlage. "Bis heute finde ich es unangenehm. Ich verstehe nicht, warum ich nachgegeben habe. Aber ehrlich gesagt, wenn Taylor Swift dir in die Augen sieht und sagt: 'Komm mit mir ...' Ich stand auf wie ein Hündchen und sagte: 'Ja, okay, das scheint eine großartige Idee zu sein. Ich werde dir folgen.'"

"Sang so fest ich konnte"

Er habe wie in Trance die Bühne betreten und sei auf halbem Weg durch Jon Bon Jovis "Livin' On a Prayer"-Song wieder zu Sinnen gekommen. "Ich kam ins Schwitzen. Ich habe versucht, mir den Text ins Gedächtnis zu rufen und sang so fest ich konnte."

Bereut habe er den kleinen Auftritt trotzdem nicht, erklärt der britische Royal. In der heutigen Zeit der Selbstoptimierung sei es wichtig und "in Ordnung, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und diese Momente zu haben, in denen man loslässt". An die Zuhörer gerichtet, witzelt er am Ende: "Schau dir nicht das Video an, in dem ich singe. Oder schau es dir an und lache darüber, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe."

Der Royal ist der Stargast der abschließenden Folge der zweiten Staffel der Audio-Serie. "Zeit fürs Gehen" (Original: "Time To Walk") soll die Hörerinnen und Hörer dazu motivieren, sich mehr zu bewegen. In den einzelnen Episoden tun es ihnen Berühmtheiten des öffentlichen Lebens gleich.

Jede Folge wurde aufgezeichnet, während der Star gerade spazieren ging oder einen Ort besuchte, der ihm besonders am Herzen liegt. Vor Prinz William waren das etwa schon Sängerin Dolly Parton oder Model Naomi Campbell.