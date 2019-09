Steuern den Hafen der Ehe an: Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi.

In der britischen Königsfamilie dürften schon bald wieder einmal die Hochzeitsglocken läuten, diesmal für Prinzessin Beatrice. Sie hat sich mit ihrem italienischen Freund Edoardo Mapelli Mozzi verlobt. Das Paar könne die Hochzeit kaum abwarten, weiß der Buckingham-Palast zu berichten.

Prinzessin Beatrice und der Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi haben nach elf Monaten Beziehung ihre Verlobung bekanntgeben. "Wir freuen uns beide so sehr, dieses Abenteuer des Lebens gemeinsam zu beginnen und können es kaum erwarten, tatsächlich verheiratet zu sein", erklärte das Paar in einem Statement auf der offiziellen Seite des Buckingham-Palasts. Auf Instagram postete der Palast zudem eine Reihe von Verlobungsfotos.

Das Paar teile "viele ähnliche Interessen und Werte, und wir wissen, dass uns dies in den kommenden Jahren voller Liebe und Glück sehr zugutekommen wird", heißt es. Die beiden hätten sich im Italien-Urlaub Anfang des Monats verlobt. Die Hochzeit werde 2020 stattfinden. Nähere Informationen zum genauen Datum, Ort und anderen Details will der Palast in den kommenden Monaten bekanntgeben.

Auch die Eltern der angehenden Braut, das Ex-Ehepaar Prinz Andrew und Sarah Ferguson, äußerten sich zu der freudigen Nachricht: "Wir freuen uns sehr über die Verlobung von Beatrice und Edoardo, nachdem wir die Entwicklung ihrer Beziehung mit Stolz verfolgt haben." Ihre wundervolle Tochter habe ihre Liebe in einem hingebungsvollen und loyalen jungen Mann gefunden. "Wir wünschen ihnen für die Zukunft als Familie nur das Beste."

Auch Eugenie gratuliert

Und noch ein Mitglied der Familie äußerte sich bereits zu den Neuigkeiten: "Ich freue mich so, meine liebe große Schwester und lieber Edo. Es war schon immer klar und ihr zwei seid füreinander bestimmt", postete Prinzessin Eugenie ihre Glückwünsche samt den Verlobungsfotos ihrer Schwester auf Instagram. Die jüngere Tochter von Herzogin Sarah feiert Mitte Oktober ihren ersten Hochzeitstag. Sie und Jack Brooksbank gaben sich am 12. Oktober 2018 auf Schloss Windsor das Jawort.

Mitte März dieses Jahres hatten Prinzessin Beatrice und ihr Verlobter den ersten öffentlichen Auftritt absolviert. Ein Paar sollen sie britischen Medienberichten zufolge seit Oktober 2018 sein.

Beatrice und Eugenie sind die beiden Töchter von Prinz Andrew und dessen geschiedener Frau Sarah Ferguson. Die Ehe hielt von 1986 bis 1996. Beatrice ist zudem das fünftälteste Enkelkind der Queen und steht auf dem achten Platz der Thronfolge. Der 36-jährige Mapelli Mozzi wiederum ist ein aus Italien stammender Multimillionär, der im Immobiliengeschäft tätig ist.