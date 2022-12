Die ganze Welt blickt gebannt auf die Veröffentlichung des zweiten Teils der "Harry und Meghan"-Doku bei Netflix. Wirklich die ganze Welt? Nein, Prinzessin Kate lässt sich von dem Trubel demonstrativ nicht beeindrucken und dekoriert stattdessen lieber den Weihnachtsbaum.

Auch wenn es im britischen Königshaus gerade ordentlich brodelt: Nach außen lässt sich Prinzessin Kate nichts anmerken. Stattdessen präsentiert sie sich in Weihnachtsstimmung.

So teilten die Royals an diesem Donnerstag in den sozialen Netzwerken ein Video von Kate, in dem zu sehen ist, wie sie kurz vor dem von ihr präsentierten "Christmas Carol Concert" glücklich und heiter einen Weihnachtsbaum dekoriert.

Kate wird das Konzert, bei dem der weltberühmte Abbey Chor Weihnachtslieder singt, am 15. Dezember das erste Mal präsentieren, seit sie nach dem Tod von Queen Elizabeth II. den Titel der Prinzessin von Wales erhalten hat. Das britische Fernsehen strahlt "Royal Carols: Together at Christmas" am Weihnachtsabend aus.

In dem kurzen Video, das die Royals unter anderem in ihren Instagram-Storys gepostet haben, ist die Prinzessin im Wollpullover zu sehen, wie sie zu beschwingter Weihnachtsmusik strahlend die letzten Handgriffe an einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum vollzieht. Dazu heißt es: "Die finalen Vorbereitungen vor dem Together at Christmas Carol Gottesdienst morgen."

Das Konzert soll die Bemühungen von Gemeinschaften in ganz Großbritannien würdigen und die Bedeutung von gegenseitiger Unterstützung hervorheben. Es soll sowohl traditionelle als auch moderne Elemente kombinieren und Menschen aller Glaubensrichtungen oder auch ohne Glaubensrichtung erreichen. In der Westminster Abbey soll auch der verstorbenen Königin Tribut gezollt werden.

Über dem festlichen Event liegt allerdings ein dunkler Schatten. Schließlich veröffentlichten Prinz Harry und Herzogin Meghan just an diesem Donnerstagmorgen auch den zweiten Teil ihrer Netflix-Dokumentation, in der sie unter anderem diverse Vorwürfe gegen das britische Königshaus richten. Kate scheint dies jedoch geradezu demonstrativ zu ignorieren.