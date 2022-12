Die Diskussionen um die ersten drei Episoden ihrer Netflix-Doku sind noch lange nicht verstummt, da legen Prinz Harry und Herzogin Meghan auch schon gegen das britische Königshaus nach. In einem Trailer zum zweiten Teil der Serie spricht Harry auch über seinen Bruder. Und Meghan wird noch deutlicher.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem neuen Trailer zu ihrer Netflix-Doku mit schweren Vorwürfen gegen das britische Königshaus und die Medien nachgelegt. In dem gut einminütigen Clip sagt Harry mit Blick auf Prinz William: "Sie waren bereit, zu lügen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren aber nie gewillt, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen." Auf wen er sich bezieht, geht aus dem Trailer nicht hervor.

Meghan findet noch deutlichere Worte: "Ich wurde nicht den Wölfen vorgeworfen, ich wurde an sie verfüttert", sagt sie.

Die Ausschnitte bilden den Auftakt zu drei weiteren Folgen der viel beachteten Netflix-Doku, die insgesamt sechs Teile umfasst. Darin wird die Beziehung von Harry und Meghan ebenso thematisiert wie der Bruch des Paares mit dem Königshaus vor knapp drei Jahren. Seither liegen die beiden vor allem mit Harrys Vater Charles, der inzwischen König ist, und Harrys Bruder Prinz William im Clinch.

Erfolgreicher als "The Crown"

Die ersten drei Episoden, die bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren, lösten bisher nicht die erwartete Eskalation aus. An diesem Donnerstag sollen die drei noch fehlenden Episoden erscheinen, die womöglich mehr Zündstoff bergen. Der Trailer jedenfalls lässt vermuten, dass sich Harry und Meghan darin nicht zurückhalten.

Zumindest mit Blick auf die Abrufzahlen ist die Dokumentation für Harry und Meghan ein voller Erfolg. Medienberichten zufolge stellt die Serie sogar das Hitformat "The Crown" in den Schatten. Demnach sahen sich allein in Großbritannien 2,4 Millionen Menschen die erste Folge von "Harry & Meghan" bereits am ersten Tag der Veröffentlichung an. Teil 2 brachte es auf 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Teil 3 immerhin noch auf 800.000. Zum Vergleich: Die Auftaktfolge der fünften Staffel von "The Crown" verfolgten am 9. November "nur" 1,1 Millionen Zuschauer.

Die Zuschauerzahlen stammen von der privaten Agentur Barb. Netflix hat sich der Ratingagentur im Oktober angeschlossen. Durch die Kooperation erfolgt seit November die Veröffentlichung der Zuschauerzahlen für Netflix-Sendungen in Großbritannien. Barb erfasst aber nur Zuschauerinnen und Zuschauer, die Netflix auf ihrem TV-Gerät einschalten. Laptops, Tablets und Smartphones berücksichtigt der Dienst nicht. Die tatsächlichen Abrufzahlen von "Harry & Meghan" dürften also sogar noch um einiges höher liegen.