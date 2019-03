Sein Erscheinungsbild und seine Auftritte waren legendär, mit dem Lied "Firestarter" erlangte er weltweit Berühmtheit. Nun ist der Frontmann der Band The Prodigy gestorben. Keith Flint wurde nur 49 Jahre alt.

Der Frontmann der britischen Band The Prodigy, Keith Flint, ist tot. Der 49-Jährige wurde Medienberichten zufolge leblos in seinem Haus in der Grafschaft Essex aufgefunden. Wie der "Guardian" berichtet, bestätigte ein Polizeisprecher, dass Rettungskräfte am Morgen nach Dunmow gerufen worden seien, um sich um das "Wohlergehen eines Mannes" zu kümmern.

Vor Ort konnte leider nur noch der Tod Flints festgestellt werden. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wird der Todesfall als nicht "verdächtig" eingestuft. Umgehend verständigten die Beamten Flints Angehörige.

Musikgeschichte geschrieben

The Prodigy begann in den 1990er-Jahren mit Breakbeats und schrillen Sounds elektronische Musik populär zu machen. Die Rave-Kultur steckte gerade mitten in ihrer heißen Phase, und kaum eine andere Band brachte dieses besondere Gefühl so perfekt zum Ausdruck wie sie.

Mit "The Fat Of The Land" 1997 und Singles wie "Firestarter", "Breathe" und "Smack My Bitch Up" gelang Mastermind Liam Howlett, Sänger Keith Flint und damals noch Leeroy Thornhill dann endgültig der Durchbruch als Kult-Trio der Raving Society. 2000 verließ Thornhill die Band, die seither durch Keith Palmer aka Maxim Reality vervollständigt wird.

"Invaders Must Die", das fünfte Album, wurde ebenfalls ein kommerzieller Erfolg und stieg in drei Ländern in die Top 5 der Charts ein. Im November 2018 erschien dann mit "No Tourists" der letzte Longplayer der Band in dieser Konstellation.