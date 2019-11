Freiwald starb am vergangenen Samstag an seiner Krebserkrankung.

Erst vor wenigen Wochen wandte sich Walter Freiwald mit einer schlimmen Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit. Nun ist der ehemalige "Der Preis ist heiß"-Moderator tot. In sozialen Medien trauern Promis um ihren Weggefährten.

Am 16. November verstarb der TV-Moderator und Entertainer Walter Freiwald mit 65 Jahren an einem Krebsleiden. In den sozialen Medien trauern Kollegen und Weggefährten um Freiwald. "Ohne dich wäre das deutsche TV sehr viel trauriger und farbloser gewesen", twitterte Komiker Oliver Kalkofe. "So oft warst du Gast in der 'Mattscheibe' und hast uns zum Lachen gebracht."

Walter Freiwald war nicht nur bekannt für die Moderation der Sendung "Der Preis ist heiß". Er war auch ein bekanntes Gesicht in Teleshopping-Formaten. So arbeitete er unter anderem beim Homeshopping-Sender QVZ als "bezaubernder Kollege", wie Weggefährtin Friederike Rentzsch ihn auf Facebook beschreibt. Walter Freiwald habe am Set zur Frühschicht "Dein ist mein ganzes Herz" gesungen. "Es gibt immer so ein paar Menschen, die einen nicht unberührt lassen und einen vielleicht sogar selber zu einem besseren Menschen machen. Walter war so einer."

Freiwalds langjähriger Kollege Harry Wijnvoord drückte seine Trauer im Gespräch mit RTL.de aus. "Ich bin tief traurig und in meinen Gedanken bei Walters Familie", sagte er. "Ich bin sehr froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und ihn kurz vor seinem Tod nochmal kontaktiert habe. Bei unserem letzten Gespräch war seine Stimme noch stark, aber aus dem Inhalt des Gesprächs war zu schließen, dass er sehr schwach ist."

"Krebs ist ein richtiger Bastard"

Doch auch Kollegen aus Freiwalds "Dschungelcamp"-Teilnahme im Jahr 2015 nehmen in den sozialen Netzwerken Abschied. Model Aurelio Savina schrieb auf Instagram, er wünsche den Hinterbliebenen sein "ehrlichstes Beileid". "Dir, mein alter Dschungelcamp-Gefährte, wünsche ich Ruhe und Frieden, wo auch immer du jetzt sein magst." In Anspielung auf Freiwalds Aussage, der Krebs sei ein "Arschloch", schrieb Savina weiter: "Wir hatten unsere Diskrepanzen, Walter, und auch jetzt sind wir uns wieder nicht einig, denn du sagtest, der Krebs sei ein Arschloch. Ist er nicht! Der Krebs ist ein richtiger Bastard."

"Du warst immer ein lustiger, netter und toller Kollege und Freund in diesem unseren so kurzlebigen und schnellen Geschäft", lauten die Worte von TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel auf Instagram. Im Januar habe er Freiwald wieder zum Public Viewing des Dschungelcamps einladen wollen. "Du wirst fehlen, deinen Kindern und deiner Frau möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen", führte er weiter aus. "Es war mir eine Freude dich kennenzulernen, du hast mir die Zeit im Dschungelcamp schöner gemacht. Ich wünsche dir eine gute Reise", schrieb Model Sara Kulka unter Freiwalds Instagram-Post.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Freiwald bereits am Samstag verstorben war. Erst Anfang November hatte der bekannte Moderator seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten", schrieb er auf Twitter. Wenige Tage später bedankte er sich auf Facebook für das Mitgefühl seiner Fans: "Ihr tut mir gut. Vergesst mich nicht!" Am heutigen Donnerstag soll laut RTL-Informationen die Beerdigung des ehemaligen "Der Preis ist heiß"-Moderators stattfinden.