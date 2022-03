Queen Elizabeth verurteilt Putins Taten und unterstützt die Menschen in der Ukraine.

Schon früh hat sich Queen Elizabeth gegen Putins Angriff auf die Ukraine ausgesprochen. Nun lässt die britische Monarchin dem auch Taten folgen und spendet eine großzügige Summe für die Menschen in dem Land. Auch Charles und Camilla geben etwas von ihrem Privatbesitz ab.

Nach Herzogin Camilla und Prinz Charles hat auch Queen Elizabeth II. für die notleidenden Ukrainerinnen und Ukrainer gespendet, deren Heimat von der russischen Armee verwüstet wird. Das geht aus einem Tweet hervor, den die Charity-Dachorganisation Disasters Emergency Committee (DEC) veröffentlicht hat. Sie versammelt 15 britische Wohltätigkeitseinrichtungen, um gemeinsam Aufrufe und Hilfsaktionen zu koordinieren.

In dem Post heißt es: "Vielen Dank an Ihre Majestät die Queen dafür, dass sie das Disasters Emergency Committee weiterhin unterstützt und für die großzügige Spende", die sie für die humanitäre Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer getätigt hat. Eine genaue Summe wurde nicht genannt.

Geld und Trost vom Thronfolger

Das Thronfolgerpaar Charles und Camilla hatte kurz zuvor ebenfalls Geld gespendet - aus dem Privatbesitz, heißt es. Camillas Spende ging demnach an einen Aufruf der britischen "Daily Mail" und sei "beträchtlich" gewesen. Ihr Sprecher sagte dazu: "Die schrecklichen Szenen der ukrainischen Flüchtlinge können niemanden unberührt lassen, und die Herzogin wollte auf jede erdenkliche Weise helfen."

Auch Prinz Charles soll laut der Meldung persönliche Spenden veranlasst haben. Es wird davon ausgegangen, dass diese an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gehen, deren Schirmherr er ist: das Britische Rote Kreuz und die Organisation World Jewish Relief.

Gebete für die Opfer

Gemeinsam hatten sie am Mittwoch die ukrainische katholische Kathedrale in London besucht und dort Kerzen für die Opfer des Krieges angezündet. Sie sprachen außerdem mit Vertreterinnen und Vertretern der 70.000 Ukrainer im Vereinigten Königreich über die humanitäre Krise in ihrem Heimatland.

Während Charles den "außergewöhnlichen Mut und die Tapferkeit" des ukrainischen Volkes angesichts der "wirklich schrecklichen Aggression" würdigte, sagte Camilla der Frau des ukrainischen Botschafters: "Wir beten für Sie".