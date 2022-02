Seit 70 Jahren sitzt die Queen auf dem Thron. Wegen Corona muss die Elizabeth II. allerdings kürzertreten. Einen Diplomaten-Termin kann die 95-Jährige nicht wahrnehmen -allerdings aus politischen Gründen.

Die britische Königin Elizabeth II. hat einen geplanten Empfang für hunderte Mitglieder des Diplomatischen Korps auf Schloss Windsor am kommenden Mittwoch abgesagt. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, fiel die Entscheidung auf Empfehlung des britischen Außenministeriums. Gesundheitliche Gründe stecken nicht dahinter, wie die DPA aus Palastkreisen erfuhr. Als wahrscheinlicher gilt daher ein Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

Queen-Enkel Prinz William und seine Frau Herzogin Kate hatten sich am Samstag auf Twitter sehr deutlich positioniert und der Ukraine ihre Solidarität ausgesprochen. Jede Absage vom Palast ruft derzeit Sorge um die 95-jährige Monarchin hervor. Die Queen war am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden und litt nach Angaben des Palasts an "milden erkältungsartigen Symptomen". Sie hatte deswegen mehrere virtuelle Audienzen in den vergangenen Tagen abgesagt.

Elizabeth II. dürfte mindestens dreimal gegen Corona geimpft sein. Wegen ihres hohen Alters und gesundheitlicher Probleme in jüngster Zeit gilt eine Infektion bei ihr aber dennoch nicht als unbedenklich. Im vergangenen Jahr hatte sie mehrere Veranstaltungen absagen müssen und bekam von ihren Ärzten Ruhe verordnet.

Queen Elizabeth II. sitzt seit dem 6. Februar 1952 auf dem Thron. Als erste britische Monarchin feiert sie damit ein Platinjubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten in Großbritannien werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein. Dann wird mit einem großen Konzert auf dem Gelände des Buckingham Palasts gefeiert. Stattfinden soll an dem verlängerten Wochenende zudem die traditionelle Geburtstagsparade für die Queen, Trooping the Colour, sowie ein Dankesgottesdienst in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale. Auch Straßenfeste und Ausstellungen wird es geben.