Queen Elizabeth II. ist am ersten Tag der Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum sichtlich erfreut - vor allem die Flugshow bereitet ihr große Freude. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen kommt sie gut durch den Tag. Zum Abschluss des Tages lässt die Monarchin dann noch einen Lichterbaum aufleuchten.

Zum Abschluss des ersten Festtags ihres Thronjubiläums hat Queen Elizabeth II. von Schloss Windsor aus symbolisch ihr Königreich zum Leuchten gebracht. Die 96-jährige Monarchin berührte einen kleinen Globus, der für den Commonwealth-Staatenbund steht, und gab damit das Signal für die Entzündung von Leuchtfeuern im gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus.

Gleichzeitig war ihr Enkel William am Buckingham-Palast in London dabei, als der "Tree of Tree", ein Lichterbaum aus vielen einzelnen kleineren Bäumen, erstrahlte. Dazu trat der Sänger Gregory Porter mit einem Londoner Gospelchor auf und gab den eigens für diesen Anlass geschriebenen Song "A Life Lived with Grace" zum Besten. Feuer sollen unter anderem auf den höchsten Gipfeln aller vier Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland entzündet werden sowie an etlichen anderen Orten, auch in vielen Ländern des Commonwealth.

Queen kommt nicht zum Dankgottesdienst

Ihre Teilnahme am Dankgottesdienst in der Kathedrale St. Paul's am Freitag hat die Queen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. "Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Flypast [Anm. d. Red.: Flugzeuge der Royal Air Force flogen zu Ehren der Queen über London] sehr genossen, aber sie hat sich etwas unwohl gefühlt", teilte der Palast unter anderem laut "Sky News" mit.

In Anbetracht der unter anderem mit der Anreise verbundenen Anstrengungen, die nötig wären, um an dem Gottesdienst teilzunehmen, sei Elizabeth II. "mit großem Widerwillen zu dem Entschluss gekommen, dass sie nicht teilnehmen wird". Die Königin danke allen, "die den heutigen Tag zu einem solch denkwürdigen Ereignis gemacht haben". Queen Elizabeth II. hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Termine absagen müssen. Sie hatte im Mai etwa nicht an den traditionellen Gartenpartys teilgenommen.