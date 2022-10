"RTL Samstag Nacht" steht vor einem einmaligen Comeback. Das Publikum erwartet nicht nur ein Wiedersehen mit den Stars der Kultshow, sondern auch die Rückkehr von Sketch-Klassikern wie "Zwei Stühle - Eine Meinung" oder "Neues vom Spocht". Dabei war der Anlass für das Revival wenig erfreulich.

Fans von "RTL Samstag Nacht" können sich freuen. Denn 24 Jahre nach Ausstrahlung der bis dato letzten Ausgabe feiert die 90er-Jahre-Kultsendung noch einmal Wiederauferstehung. Der Auslöser für das Revival war mit dem frühen Tod des einstigen Ensemble-Mitglieds Mirco Nontschew jedoch eigentlich tragisch.

"RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" Das Comeback von "RTL Samstag Nacht" ist ab 15. Oktober 2022 auf RTL+ abrufbar. Zudem wird die Show am 29. Oktober 2022 um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

"Die Trauer brachte uns zusammen", erläutert Komikerin Esther Schweins in einem Interview, das sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Wigald Boning dem Magazin "Stern" gab, den Hintergrund des Comebacks. Die mit "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" überschriebene Show sei "unsere Art, von Mirco Abschied zu nehmen". Nontschew, der in den 90er-Jahren festes Mitglied der Sketch-Show war, starb im Dezember 2021 überraschend im Alter von 52 Jahren in Berlin.

Boning äußert sich in dem Gespräch zudem zum gewandelten Humor in dem Format: "Wenn ich heute Wiederholungen ansehe, denke ich öfters: Das würde man heute nicht mehr so machen." Es sei jedoch gut gewesen, unbequeme Themen wie beispielsweise die Doppelmoral der katholischen Kirche zu thematisieren.

"Mein Vater fand das nicht so lustig"

"Mit 'Samstag Nacht' haben wir reihenweise Tabus gebrochen", sagt Esther Schweins. Mit den Sketchen über die katholische Kirche habe sie seinerzeit sogar ihren Vater verärgert. Sie erinnere sich etwa an ein langes Telefonat mit ihm. "Mein Vater fand das nicht so lustig."

Die einst populäre Comedy-Sendung wird bei ihrem einmaligen Comeback als Galashow zu sehen sein - mit vielen Stars des Original-Ensembles. Dazu zählen neben Schweins und Boning etwa auch Olli Dittrich, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis und Mark Weigel.

In der rund dreistündigen Sendung erwarten das Publikum Parodien, Musik und neue Sketche, in denen die Comedy-Veteranen in ihre alten Rollen schlüpfen. So werden Sketch-Klassiker wie "Zwei Stühle - Eine Meinung", "Neues vom Spocht" oder "Die Doofen" wiederbelebt. Moderiert wird die Show von ihrem einstigen Produzenten Hugo Egon Balder.

"RTL Samstag Nacht" lief ursprünglich zwischen 1993 und 1998 bei RTL. Insgesamt wurden damals 146 Episoden produziert.