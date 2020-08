"I Can See Your Voice" startet

Kann man am Äußeren eines Menschen erkennen, ob er singen kann oder nicht? Dieser Frage geht eine neue Show bei RTL nach, die ab heute in zwei Teilen eine Menge Prominente sowie mehr oder weniger talentierte Sänger präsentiert.

Pop-Sänger Sasha und Schlager-Star Vanessa Mai treten jeweils mit ihrem Superfan als Rateteam an und werden unterstützt von Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Juror Jorge González, Comedian Thomas Hermanns, Star-Koch Tim Mälzer und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers.

In jeder der beiden Sendung treten sieben Unbekannte auf die Bühne, und es muss geraten werden, wer wirklich singen kann und wer einfach nur ein Schwindler ist. In mehreren Spielrunden versucht das Rateteam mit Gespür und Menschenkenntnis sowie durch Hinweise hinter das Geheimnis zu kommen.

Sasha und Vanessa Mai samt Super-Fans

Am Dienstag tritt Sasha mit seinem Fan Nicole, einer 42-jährigen Zahnarzthelferin aus Wolfenbüttel, als Rateteam an. Am Mittwoch sind es Vanessa Mai und ihr Fan Picco, ein 32 Jahre alten Einkäufer für Sicherheitstechnik und DJ aus Essen. Burdecki, González, Mälzer, Rakers und Hermanns raten mit und liefern zusätzliche Tipps. "In Zeiten von Tiktok und Instagram haben wir alle sehr viele Vorstellungen davon im Kopf, wie jemand aussieht, der gut singen kann … Ich glaube, es wird richtig schwer und spannend.", glaubt Letzterer.

Nach und nach verabschieden sich Star und Fan von den Kandidaten, die dann beim Abschied auf der "Bühne der Wahrheit" performen müssen. Dann zeigt sich, ob das Team mit seiner Einschätzung richtig lag. Der Kandidat, der es bis ins Finale schafft, darf im Duett mit Sasha beziehungsweise Vanessa May singen. Und nur, wenn derjenige ein toller Sänger ist, gewinnt der Star für seinen Fan 10.000 Euro.

"I Can See Your Voice" läuft seit 2015 in Südkorea bereits mit großem Erfolg - mittlerweile in der siebten Staffel. 2016 war die Show in der Kategorie "Best Non-Scripted Entertainment Program" der 44. International Emmy Awards nominiert. Erfolgreiche Adaptionen gibt es auch in Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Philippinen, Kambodscha, China sowie in Bulgarien. Für 2020 ist die Musikshow ebenfalls in den USA, Frankreich und UK.

"I Can See Your Voice" läuft am 18. August und am 19. August jeweils um 20.15 Uhr und ist danach auch bei TVNOW abrufbar.