Unterhaltung

Song-Kopie kopiert?: Radiohead verklagen Lana Del Rey

Streitereien um allzu ähnlich klingende Songs gibt es häufiger. Doch selten treffen dabei musikalische Schwergewichte wie Radiohead und Lana Del Rey direkt aufeinander. Und selten mutet eine derartige Auseinandersetzung so skurril an.

Mit ihrem Album "OK Computer" und Songs wie "Paranoid Android" oder "Karma Police" kamen Radiohead vor 20 Jahren ganz groß raus. Doch ihren Durchbruch feierte die Band um Frontmann Thom Yorke schon ein paar Jahre zuvor mit dem Lied "Creep". Genau von diesem Song soll sich nun Lana Del Rey allzu heftig inspirieren lassen haben, als ihr "Get Free", der letzte Track ihres aktuellen Albums "Lust For Life", aus der Feder floss. So sehen das zumindest Radiohead.

"Die Sache mit der Klage stimmt", bestätigte Lana Del Rey via Twitter Gerüchte, wonach sie Post von den Anwälten der britischen Alternative-Band bekommen hat. "Ich weiß zwar, dass mein Song nicht von 'Creep' inspiriert wurde, aber Radiohead meinen, es wäre so und fordern zu 100 Prozent die Rechte daran. Ich habe in den vergangenen Monaten bis zu 40 geboten, aber sie bestehen auf 100. Ihre Anwälte waren unerbittlich, so dass wir das nun vor Gericht klären werden", erklärte die Sängerin weiter.

Auch "Creep" war kopiert

Die Vorwürfe dürften auf einer ähnlich anmutenden Akkordfolge in beiden Songs basieren. Gleichwohl erscheinen sie äußerst skurril. Schließlich wurden Radiohead von der Gruppe The Hollies selbst bereits beschuldigt, ihrerseits bei "Creep" abgekupfert zu haben. Und das nicht ohne Folgen. Radiohead umgingen zwar einen Rechtsstreit, da sie von sich aus Ähnlichkeiten ihres Songs mit dem Lied "The Air That I Breathe" der Komponisten Albert Hammond und Mike Hazlewood aus dem Jahr 1973 anerkannten. Hammond und Hazlewood werden seither jedoch als Co-Autoren von "Creep" geführt und sind auch an den Song-Einnahmen beteiligt.

Lana Del Reys Twitter-Botschaft blieb nicht ohne Reaktionen. So machte sich etwa der kanadische Violinist Owen Pallett in einer Nachricht darüber lustig, dass Radiohead offenbar die Akkordfolge I-III-IV-iv für sich allein beanspruchen wollten. Ein anderer Twitter-Nutzer konstatierte, dass sich ja nun The Hollies erneut über zusätzliche Einnahmen freuen könnten - und nicht etwa Radiohead.

Quelle: n-tv.de