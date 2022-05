Als Schauspieler hat er in zahlreichen deutschen Krimis mitgespielt. Auch ein Kinderfilm-Klassiker gehört zum Repertoire von Rainer Basedow. Als Synchronsprecher war er in mehreren Kinofilmen zu hören. Im Alter von 83 Jahren ist er nun gestorben.

Ältere Zuschauer kennen ihn noch aus dem Kinderfilm "Der Räuber Hotzenplotz", das jüngere Publikum kennt ihn als deutsche Stimme des Disney-Helden Pumbaa: Schauspieler Rainer Basedow ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie nach kurzer schwerer Krankheit in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte.

Der Schauspieler und Kabarettist, der am kommenden Freitag 84 Jahre alt geworden wäre, machte sich vor allem als Seriendarsteller im deutschen Fernsehen einen Namen - etwa in der ZDF-Reihe "Küstenwache" und zahlreichen TV-Krimis wie "Der Alte", "Derrick" und "Tatort". Basedow stand für den Kinderfilm-Klassiker "Der Räuber Hotzenplotz" (1974) als Wachtmeister Dimpfelmoser vor der Kamera. Bei dem US-Kinofilm "Blues Brothers" (1980) synchronisierte er John Belushi. Zudem lieh er dem Warzenschwein Pumbaa in der deutschsprachigen Version des Disney-Klassikers "König der Löwen" seine Stimme.

Basedow wurde 1938 in Thüringen geboren, 1956 flüchtete er aus der DDR. Nach einem halben Jahr Schauspielschule erhielt er seine ersten Engagements und Hauptrollen - in München und später etwa in Bern, Düsseldorf und Berlin.