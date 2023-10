Tour 2024 in zwölf Ländern Rammstein spielen auch wieder in Deutschland Artikel anhören

Nach den Vorwürfen gegen ihren Sänger Till Lindemann und Spekulationen um ihre Auflösung stellen Rammstein klar: Wir machen weiter. So kündigt die Band nicht nur an, auch 2024 wieder auf Tour zu gehen. Jetzt verrät sie auch Details zu ihren geplanten Auftritten, unter anderem in Deutschland.

Nach ihrer Ankündigung, im kommenden Jahr erneut auf Tour zu gehen, haben Rammstein nun weitere Details zu den geplanten Live-Auftritten veröffentlicht. So plant die Band, deren Sänger Till Lindemann im Sommer wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens massiv in der Kritik stand, Konzerte in insgesamt zwölf Ländern. Auch Shows in Deutschland stehen auf dem Programm.

Terminiert sind bislang 18 Konzerte. Zuletzt hatten Rammstein jedoch an einzelnen Stationen ihrer Touren immer noch zusätzliche Auftritte absolviert. Der Auftakt der Shows 2024 soll nach Angaben auf der Webseite der Band am 11. Mai in Prag stattfinden.

Wie in den Vorjahren sind auch wieder Konzerte in Deutschland vorgesehen. So spielt die Band am 15. und 16. Mai in Dresden sowie am 26. und 27. Juli in Gelsenkirchen. Der Start des allgemeinen Vorverkaufs für die Konzerte ist für den 18. Oktober angekündigt.

Kein Auftritt in Berlin

Nicht auf dem Tourplan steht hingegen im kommenden Jahr Rammsteins Heimatstadt Berlin. Nach vier Auftritten in München hatte die Band in diesem Jahr drei Konzerte in der Hauptstadt gespielt. Neben Sänger Lindemann leben auch die Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers, Bassist Oliver Riedel, Keyboarder Christian "Flake" Lorenz und Schlagzeuger Christoph Schneider in Berlin. Hier hatten sich die sechs Musiker 1994 auch zusammengefunden, ehe sie zur international erfolgreichsten deutschen Band aufstiegen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird die Band bei der Tour auf die seit 2019 eingesetzte Bühne zurückgreifen. Der Aufbau der gigantischen Konstruktion - in zwei Varianten mit Dutzenden Trucks unterwegs - dauert jeweils mehrere Tage. Auch das Sicherheitskonzept, das unter anderem Awareness-Teams in den Stadien vorsieht, soll übernommen werden. Die umstrittene Row Zero, der Bereich unmittelbar vor der Rammstein-Bühne, soll ohne weibliche Fans auskommen.

Die zurückliegenden Rammstein-Auftritte im Sommer 2023 waren von Vorwürfen gegen Lindemann überschattet gewesen. Mehrere Frauen legten ihm sexuell übergriffiges Verhalten zur Last. Der Sänger wies die Anschuldigungen zurück. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann "sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen" habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

Lindemann auch auf Solo-Tour

Mit der Tour setzt die seit fast 30 Jahren agierende Band auch ein Zeichen ihres Fortbestands, nachdem es im Sommer ebenfalls Spekulationen über eine mögliche Auflösung Rammsteins gegeben hatte. Ein Ende von Rammstein sei nie ein Thema gewesen, heißt es nun aus dem Umfeld der Band. Die Gruppe habe stets gehofft, einfach weitermachen zu können.

So stehen nun auf dem Reiseplan für 2024 neben der Tschechischen Republik und Deutschland auch noch zehn weitere Länder: Serbien, Griechenland, Spanien, Frankreich, die Niederlande, Irland, Belgien, Dänemark, Österreich und Italien. Sänger Lindemann ist außerdem bereits zuvor auf einer Solo-Tour unterwegs, die am 8. November in Leipzig beginnt. Bis zum Jahresende hat sich der Musiker insgesamt 24 Auftritte in 13 Ländern vorgenommen.