Passen der Rapper Finch und die Sängerin Jasmin Wagner zusammen? Der Rapper will das offenbar herausfinden und motiviert seine Fans zu einer helfenden Aktion bei Instagram. Nun hat es offensichtlich eine erste Annäherung gegeben - mit einer Aufforderung, "sich kennenzulernen".

Rapper Finch, bis vor Kurzem noch bekannt als "Finch Asozial", beschreitet derzeit rabiate Wege beim Werben um eines seiner Idole: So hat der 31-Jährige in einem Beitrag auf Instagram die Sängerin und 90er-Jahre-Ikone Jasmin Wagner - ehemals Blümchen - markiert und geschrieben: "Bitte melde dich bei mir :( ich habe SEHNSUCHT!" Im Bildbereich ist dann noch "Blümchen, ich will ein Lied mit dir" zu lesen, und der Rapper fordert seine rund eine halbe Million Follower auf, Jasmin Wagner ebenfalls zu markieren. Viele Fans wundern sich nun, ob es bald ein Duett der beiden geben könnte - oder gar mehr.

Der jüngste Instagram-Beitrag von Finch legt nahe, dass die Aktion gefruchtet haben könnte. Denn in dem Beitrag zeigt Finch einen Screenshot, der anscheinend einem Nachrichtenwechsel mit Jasmin Wagner entstammt. Darin die Worte der Sängerin: "Krass cool, wie Deine Community für Dich Gas gibt! Fast 3000 Kommentare unter meinem Post ... Alter Falter". Finchs Fans hatten nämlich in ihrem Elan einen Post von Jasmin Wagner mit etlichen Kommentaren bombardiert.

Doch das ist nicht alles. Es folgen die Worte: "Sollen wir einfach mal zusammen was essen gehen und uns kennenlernen? Kannst mit gerne bei Whatsapp schreiben. Das macht es, glaube ich, einfacher". Danach sind noch die ersten Ziffern einer Handynummer zu sehen, die Finch im Screenshot jedoch unkenntlich gemacht hat.

Nach dem Post des Screenshots vermuteten einige eine Photoshop-Montage durch Finch, der durchaus schon durch listige und freche Aktionen aufgefallen ist. Mehreren Medienberichten zufolge hat Jasmin Wagner die Aktion von Finch aber bereits in einer eigenen Story, die mittlerweile nicht mehr zu sehen ist, ausdrücklich gelobt. Des Weiteren hatte sie Finchs Interesse höchstwahrscheinlich erst durch ein eigenes Kommentar in der vergangenen Woche erzeugt.

Gegen "Ossi-Bashing"

Der stolze Ostdeutsche Finch hatte sich nämlich in einem Video gegen "Ossi-Bashing" stark gemacht, indem er in ironischer Art und Weise ein Vorurteil gegen Ostdeutsche auf dem Arm nahm. Wagner kommentierte: "Du bist immer die hellste Kerze auf der Mett-Torte!" Dem Kompliment fügte sie noch ein Herz in gelber Farbe hinzu.

Viele Fans fragen sich, ob nun eine musikalische Kooperation der beiden folgt. Betrachtet man die Vorlieben der beiden Künstler, könnte es durchaus passen. Denn Finch ist bekannt für seine Leidenschaft für alles, was den 80er- und 90er-Jahren entstammt. Und Jasmin Wagner war als Blümchen bekannterweise eines der größten Idole zumindest der zweiten Hälfte der 90er.

Des Weiteren bewegen sich die Musikstile der beiden in letzter Zeit aufeinander zu. Die neuen musikalischen Wege, die Jasmin Wagner derzeit beschreitet, werden als Electro-Schlager beschrieben. Auch einige von Finchs Songs enthalten Electro-Beats. Zudem unterstützt Finch die Musiker von Scooter bei einem Song auf ihrem zuletzt erschienenen Album "God Save The Rave".

Einige von Finchs Fans vermuten hinter Finchs Aktion sogar amouröse Intentionen. Immerhin hatte der Rapper in den vergangenen Jahren öfters Frauen öffentlich dazu motiviert, ihn aus Instagram zu kontaktieren. Neben dem veröffentlichten Screenshot freut sich Finch in jedem Fall überschwänglich: "Der schönste Tag meines Lebens", schreibt er. "Wie viele Nächte habe ich auf deine Songs durchgefeiert … Wie viele meiner Momente hast du mit deiner guten Laune vergoldet … Und jetzt schreibst du mir … ICH DANKE EUCH ALLEN! IHR SEID DIE BESTE COMMUNITY!!!!"