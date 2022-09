Nach seinem Bühnensturz bei einem Konzert in St. Louis gibt es zunächst Entwarnung. Nun scheinen die Verletzungen bei US-Star Post Malone doch schwerer zu sein als ursprünglich angenommen. Der 27-Jährige klagt über Schmerzen beim Atmen. Die Show in Boston muss er absagen.

Post Malone hat sein geplantes Konzert in Boston eine Stunde vor Beginn absagen müssen. Der Grund: Der "Circles"-Interpret musste mit Atemproblemen im Krankenhaus behandelt werden. "Es fällt mir sehr schwer zu atmen und ich fühle einen stechenden Schmerz, wann immer ich atme oder mich bewege", schrieb er in einer Nachricht auf Twitter. Er befinde sich derzeit im Krankenhaus und könne die Show am Abend nicht machen. Es tue ihm "so verdammt leid". Er verspreche, dass er "das wieder gutmachen werde". Die gekauften Tickets seien gültig für das Verschiebedatum, welches er gerade plane.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem Post Malone am 17. September bei einem Konzert in St. Louis gestürzt war. Wie RTL berichtete, performte der US-Star gerade seinen Hit "Circles", als das Unglück geschah. Mit einem Bein trat er aus Versehen in ein Loch, in dem seine Gitarren unter der Bühne gelagert waren. Sein Oberkörper knallte daraufhin mit voller Wucht auf die Bühne. Trotz des heftigen Sturzes konnte sich der 27-Jährige wieder hochziehen. Nach einer kurzen Behandlung durch Sanitäter setzte er das Konzert trotz großer Schmerzen fort.

Auf Twitter erklärte er in einem Video, wie es zu dem Sturz kam. "Wenn wir den akustischen Teil der Show machen, platzieren wir die Gitarren auf dem Gitarrenständer in der Bühne und es gab da dieses große Loch", sagte Post Malone. Normalerweise laufe er einfach um das Loch herum. Doch er habe die Kurve nicht bekommen. "Es hat mich ziemlich erwischt und es hat ziemlich weh getan", erklärte er. Er sei aber vom Krankenhaus mit Medikamenten gegen die Schmerzen versorgt worden.

Bei einer anschließenden Untersuchung im Krankenhaus stellten die Ärzte eine Blessur der Rippen fest. Das bestätigte sein Management gegenüber CNN. Nun scheinen die Verletzungen doch schwerer zu sein als ursprünglich angenommen. Post Malone befindet sich aktuell auf großer Tournee durch Nordamerika, Kanada, Neuseeland und Australien.